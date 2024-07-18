Biden Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir YouTube programında sarf ettiği 'Filistin' sözleri gündem oldu. 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail'in aralıksız devam eden katliamlarına en büyük desteği hem para, hem de silah olarak sağlayan Biden, 'Siyonist misin?' sorusuna, 'evet' cevabını verdi. Filistin için en çok çabayı harcayan kişinin kendisi olduğunu iddia eden Biden, "Mısır’dan, Gazze’ye mal, ilaç ve gıda geçmesi için Mısır’ın sınırı açmasını sağladım. Filistinlilere yiyecek ve barınak konusunda yardım etmeyi kabul eden Arap devletlerini bir araya getirebilen adam benim." ifadelerini kullandı.