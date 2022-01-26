​Biden muhabire küfür etti ​

ABD Başkanlığı’nın ilk yılında, seçim vaatlerinin pek çoğunu yerini getiremeyen, dış ve iç politikada geri adımlar ve krizlerle yüzleşmek zorunda kalan, kamuoyu yoklamalarında ise onay oranı dip yapan Joe Biden’ın dengesi bozuldu.

ABD Başkanı Biden, üst üste gelen krizler içinde bocalarken, medyanın kendisine yönelik soruları karşısında kontrolünü kaybederek küfretti. Biden, Beyaz Saray’da ekonomi ekibiyle ilgili “haksız rekabetle mücadele” konulu bir toplantı sırasında mikrofonunu açık unuttu ve kendisine enflasyon ile ilgili soru soran muhabire hakaret etti.

KAMERALARA YANSIDI

Biden’ın kendisine ülkedeki enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy’e “Ne aptal birisi” deyip ardından sinkaflı küfrettiği anlar kameralara yansıdı. Söz konusu olay, sosyal medyada halkın ve Beyaz Saray muhabirlerinin tepkisini çekti. Olayın medyaya yansımasının ardından ABD Başkanı muhabirden özür diledi.

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YÜKSEK ENFLASYON VURDU

ABD’de Biden yönetimi, son dönemde artan enflasyon ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Ülkede 2021’nin kasım ve aralık aylarında enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dış politikada krizler

ABD Başkanı Biden, geçen yıl ağustos ayında yaşanan Afganistan fiyaskosunun ardından da ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Son olarak Ukrayna meselesinde de geçen cuma günü Rusya’nın Ukrayna’ya olası müdahalesine “yeşil ışık” diye yorumlanan gafının ardından şimşekleri üzerine çeken Biden’ın dış politikada zor günler geçirdiği belirtiliyor.