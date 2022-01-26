Dünya Biden muhabire küfür etti
AMERİKA

Biden muhabire küfür etti

İç ve dış politikada zor günler geçiren ABD Başkanı Biden’ın kendisine soru soran bir muhabire küfrettiği anlar mikrofon açık unutulunca kameralara yansıdı. Fox News muhabirinin ülkedeki tarihi enflasyon oranına ilişkin sorusuyla kontrolünü kaybeden Biden, ‘Ne aptal birisi’ deyip ardından sinkaflı küfür etti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Biden muhabire küfür etti ​
Joe Biden

ABD Başkanlığı’nın ilk yılında, seçim vaatlerinin pek çoğunu yerini getiremeyen, dış ve iç politikada geri adımlar ve krizlerle yüzleşmek zorunda kalan, kamuoyu yoklamalarında ise onay oranı dip yapan Joe Biden’ın dengesi bozuldu.

ABD Başkanı Biden, üst üste gelen krizler içinde bocalarken, medyanın kendisine yönelik soruları karşısında kontrolünü kaybederek küfretti. Biden, Beyaz Saray’da ekonomi ekibiyle ilgili “haksız rekabetle mücadele” konulu bir toplantı sırasında mikrofonunu açık unuttu ve kendisine enflasyon ile ilgili soru soran muhabire hakaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Avustralya Başbakanı'nın adını unuttu
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ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Avustralya Başbakanı'nın adını unuttu
ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez de Avustralya Başbakanı'nın adını unutunca, Scott Morrison'dan 'aşağıdaki adam' olarak bahsetti. ABD Başkanı Biden, 'Teşekkürler Boris ve... ve ben aşağıdaki adama teşekkür etmek istiyorum.' dedi.

KAMERALARA YANSIDI

Biden’ın kendisine ülkedeki enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy’e “Ne aptal birisi” deyip ardından sinkaflı küfrettiği anlar kameralara yansıdı. Söz konusu olay, sosyal medyada halkın ve Beyaz Saray muhabirlerinin tepkisini çekti. Olayın medyaya yansımasının ardından ABD Başkanı muhabirden özür diledi.

YÜKSEK ENFLASYON VURDU

ABD’de Biden yönetimi, son dönemde artan enflasyon ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Ülkede 2021’nin kasım ve aralık aylarında enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dış politikada krizler

  • ABD Başkanı Biden, geçen yıl ağustos ayında yaşanan Afganistan fiyaskosunun ardından da ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Son olarak Ukrayna meselesinde de geçen cuma günü Rusya’nın Ukrayna’ya olası müdahalesine “yeşil ışık” diye yorumlanan gafının ardından şimşekleri üzerine çeken Biden’ın dış politikada zor günler geçirdiği belirtiliyor.

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