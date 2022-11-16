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Biden, Polonyalı mevkidaşıyla görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonda görüşeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Biden, Polonyalı mevkidaşıyla görüşecek
Polonya'da bir köye füze isabet etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonda görüşecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, G20 Zirvesi için Endonezya'da bulunan Biden'ın söz konusu haberler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın en kısa sürede Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüşeceği kaydedildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Polonya'ya füze isabet etmesine ilişkin haberlerin ardından Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Şefi Jacek Siewiera ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yazılı açıklamasında füze isabet etmesine ilişkin haberleri gördüklerini ve daha çok bilgi toplamak amacıyla Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.

Watson, "Bu haberleri gördükten kısa süre sonra, Sullivan, Siewiera ile telefonda görüştü. Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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