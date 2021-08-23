Dünya Biden ve Johnsondan Afganistan görüşmesi
AMERİKA

Biden ve Johnson'dan Afganistan görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi İHA
Biden ve Johnsondan Afganistan görüşmesi
Joe Biden - Boris Johnson

Afganistan’ın başkenti Kabil’de tahliyeler devam ederken, liderler Afganistan’daki durumu görüşmeyi sürdürüyor.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Afganistan’ın ele alındığı aktarıldı.

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Koordinasyonun öneminin altı çizildi

Açıklamada, iki liderin Kabil Havalimanı’nda devam eden tahliye operasyonlarını tartıştığı ifade edilirken, liderlerin Afganistan politikasına ortak bir yaklaşım geliştirmede müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, liderlerin yarın yapılacak olan sanal G7 liderler toplantısını ele aldığı belirtildi.

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