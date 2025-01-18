Biden yönetimi olacakları bile bile İsrail'e destek verdi: Soykırım yapacağını Biden’a söylemiş

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Biden, Netanyahu’ya sivilleri hedef almaması gerektiğini söylediğini, İsrail liderinin ise, “Siz de Berlin'e hava bombardımanı düzenlediniz, atom bombası attınız” diyerek yapacağı soykırıma kılıf uydurduğunu kaydetti. ABD Başkanı Biden, başkanlık görevinin son televizyon röportajını MSNBC News kanalından Lawrance O'Donnell'a verdi. 7 Ekim saldırılarından kısa süre sonra İsrail'e yaptığı ziyarette Netanyahu ile aralarında geçen bir konuşmayı aktaran Biden, “Bibi, bu insanların üzerine hedef gözetmeksizin yoğun hava bombardımanı yapamazsın dedim. O da bana, 'Siz de yaptınız.' dedi. Tam cümlesi bu değil ama 'Siz de Berlin'e yoğun hava bombardımanı düzenlediniz, siz nükleer bomba da attınız' dedi" ifadelerini kullandı.