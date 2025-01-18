Biden yönetimi olacakları bile bile İsrail'e destek verdi: Soykırım yapacağını Biden’a söylemiş

ABD Başkanı Biden, Ekim 2023’teki İsrail ziyaretinde Netanyahu ile arasında geçen diyaloğu aktardı. Biden, “Bibi, 'Bu insanların üzerine hedef gözetmeksizin yoğun hava bombardımanı yapamazsın' dedim. O da bana, ‘Siz de yaptınız’ dedi” ifadelerini kullandı. Netanyahu, ABD’nin Berlin bombardımanı ve Japonya’da atom bombası kullanmasını hatırlatarak İsrail’in de Gazze’de soykırım yapacağını önceden haber vermiş.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Biden, Netanyahu’ya sivilleri hedef almaması gerektiğini söylediğini, İsrail liderinin ise, “Siz de Berlin'e hava bombardımanı düzenlediniz, atom bombası attınız” diyerek yapacağı soykırıma kılıf uydurduğunu kaydetti. ABD Başkanı Biden, başkanlık görevinin son televizyon röportajını MSNBC News kanalından Lawrance O'Donnell'a verdi. 7 Ekim saldırılarından kısa süre sonra İsrail'e yaptığı ziyarette Netanyahu ile aralarında geçen bir konuşmayı aktaran Biden, “Bibi, bu insanların üzerine hedef gözetmeksizin yoğun hava bombardımanı yapamazsın dedim. O da bana, 'Siz de yaptınız.' dedi. Tam cümlesi bu değil ama 'Siz de Berlin'e yoğun hava bombardımanı düzenlediniz, siz nükleer bomba da attınız' dedi" ifadelerini kullandı.
FİLİSTİN MESELESİNİ ÇÖZMEDEN GÜVENDE OLAMAZSIN
Biden, İsrail'in kendi güvenliği için Filistin meselesine geniş bir çerçeveden bakması gerektiğini kaydederek, "İsrail'in, Filistin meselesini ve onların güvenliğini dikkate almadan uzun vadede kendi varlığını sürdürebileceği fikri mümkün değil. Bu gerçekleşmeyecek" diye konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "dostum" diye bahseden Biden, "Dostum Bibi Netanyahu'ya, Filistinliler diye adlandırılan büyük bir toplumsal grubun meşru endişelerini dikkate almanın bir yolunu bulması gerektiğini sürekli hatırlattım" sözlerini sarf etti.