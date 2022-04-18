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Dünya Bidena alternatif arayışı başladı
AMERİKA

Biden’a alternatif arayışı başladı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, halk nezdinde destek oranı yüzde 40’ın altına düşen Biden’a alternatif olabilecek 10 ismi belirledi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Biden’a alternatif arayışı başladı
Kamala Harris-Biden

Seçildiği günden bu yana aldığı hatalı kararlar, sergilediği pasif siyaset ve yaptığı gaflarla eleştirilerin odağında olan ABD Başkanı Joe Biden’a alternatif arayışları başladı. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, halk nezdinde destek oranı yüzde 40’ın altına düşen Biden’a alternatif olabilecek 10 ismi belirledi. Anket sonucu belirlenen isimler arasında Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg Demokratların gönlündeki aday olarak kabul görürken, ikinci sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris yer aldı. 3’üncü sırada Senatör Elizabeth Warren, 4’de Amy Klobuchar, 5’de Sherrod Brown Biden’ın koltuğuna aday diğer isimler oldu. Listenin 10’uncu sırasında Filistinli Müslümanların haklarını savunan konuşmaları ile tanınan Alexandria Ocasio-Cortez yer aldı.

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