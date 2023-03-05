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Dünya

Biden'a kanser teşhisi

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, Başkan’ın geçen ay göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu ancak tedavi gerektirmediğini duyurdu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden.

Beyaz Saray, Biden’ın göğsünde oluşan bir lezyon için 16 Şubat’ta yapılan biyopsinin sonucuyla ilgili Doktor O’Connor’un raporunu kamuoyuyla paylaştı. O’Connor, biyopsiyle alınan lezyonun bazal hücreli karsinom adı verilen bir cilt kanseri türü olduğunu belirterek “Tüm kanserli doku başarıyla alındı.” ifadesini kullandı. Biyopsi bölgesinin etrafındaki alanın da elektrodesikasyon ile tedavi edildiğini anlatan O’Connor, ek tedaviye ihtiyaç olmadığını bildirdi. O’Connor, bazal hücreli karsinom lezyonlarının metastaz oluşumuna meyilli olmadığına işaret etti. 80 yaşındaki Biden’ın sağlık durumunun Başkanlık görevi için yeteli olup olmadığı ABD’de sıklıkla gündeme gelen konular arasında. 17 Şubat’ta Biden’ın sağlık durumunun “başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun” olduğu açıklanmıştı.



#ABD
#Biden
#Kanser Teşhisi
1 saat önce
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Biden'a kanser teşhisi
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