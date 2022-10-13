Dünya Bidendan ABD kararına destek
AMERİKA

Biden'dan ABD kararına destek

ABD Başkanı Joe Biden, "BM Genel Kurulu ile birlikte, bir komşu ülkenin topraklarını ilhaka ya da hırsızlığa yönelik yasa dışı girişimleri hoş karşılamayacağız." sözleriyle destek verdi. BM Genel Kurulunun kararının ardından yazılı açıklama yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün, dünyanın çok büyük bir çoğunluğu, dünyanın her bölgesinden, farklı ideolojileri ve hükümetleri temsil eden büyüklü küçüklü devletler, BM Sözleşmesi'ni savunmak ve Rusya'yı Ukrayna topraklarını zorla ilhak etmesinden dolayı kınamak için bir araya geldi." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Bidendan ABD kararına destek
ABD Başkanı Biden

ABD Başkanı Joe Biden, "BM Genel Kurulu ile birlikte, bir komşu ülkenin topraklarını ilhaka ya da hırsızlığa yönelik yasa dışı girişimleri hoş karşılamayacağız." sözleriyle destek verdi.

BM Genel Kurulunun kararının ardından yazılı açıklama yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün, dünyanın çok büyük bir çoğunluğu, dünyanın her bölgesinden, farklı ideolojileri ve hükümetleri temsil eden büyüklü küçüklü devletler, BM Sözleşmesi'ni savunmak ve Rusya'yı Ukrayna topraklarını zorla ilhak etmesinden dolayı kınamak için bir araya geldi." ifadesini kullandı.

141'den fazla ülkenin Ukrayna halkının yanında olduğunu belirten Biden, sadece Belarus, Kuzey Kore, Nikaragua ve Suriye'nin Rusya'nın yanında yer aldığına işaret etti.

Biden, Rusya'nın BM Sözleşmesi'nin temel taşlarına saldırıp, uluslararası barış ve güvenliğin temellerini parçaladığına işaret ederek "Bu savaşın tarafları belli ve dünya çok net bir mesaj verdi: Rusya, egemen bir devleti haritadan silemez. Rusya, sınırları zor kullanarak değiştiremez, Rusya tek başına başka bir ülkeyi ele geçiremez." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini belirten Biden, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana geçen 8 ayda dünyanın hiç olmadığı kadar birlik olduğunu vurguladı.

Biden açıklamasında, "BM Genel Kurulu ile birlikte, bir komşu ülkenin topraklarını ilhaka ya da hırsızlığa yönelik yasa dışı girişimleri hoş karşılamayacağız." mesajını verdi.

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Biden'dan ABD kararına destek
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ABD Başkanı Joe Biden, "BM Genel Kurulu ile birlikte, bir komşu ülkenin topraklarını ilhaka ya da hırsızlığa yönelik yasa dışı girişimleri hoş karşılamayacağız." sözleriyle destek verdi. BM Genel Kurulunun kararının ardından yazılı açıklama yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün, dünyanın çok büyük bir çoğunluğu, dünyanın her bölgesinden, farklı ideolojileri ve hükümetleri temsil eden büyüklü küçüklü devletler, BM Sözleşmesi'ni savunmak ve Rusya'yı Ukrayna topraklarını zorla ilhak etmesinden dolayı kınamak için bir araya geldi." ifadesini kullandı.
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