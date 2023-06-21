Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'ye diktatör yakıştırması

ABD Başkanı Joe Biden - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
California'da düzenlenen bir kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin Şubat'ta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürdü.
Şi'nin balonun Amerikan hava sahasında vurularak düşürüldüğü zaman "utandığını" ve "balonun orada olduğunu bile bilmediğini" söyleyen Biden, "En önemli nokta, şu anda yeniden bir ilişki kurmak istediği bir durumda olması." dedi.
ABD Başkanı ayrıca Çin'in ciddi ekonomik sorunları olduğunu kaydederek, "Çin için endişelenin ama Çin'le ilgili endişelenmeyin." yorumunu yaptı.
Çin Devlet Başkanı'nın ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasındaki Quad ittifakından da rahatsız olduğunu dile getiren Biden, Şi'nin kendisini arayarak bunu yapmamalarını istediğini ifade etti.