Biden'dan hayali ateşkes

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da üç gün süren NATO Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes seçeneğinin hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul gördüğünü öne sürdü. Daha önce İsrail'i ateşkese ikna edemediği için pişmanlık duyduğunu belirten Biden, "Artık zamanı geldi. Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım" dedi. Biden'ın açıklamasının ardından Hamas Hareketi, ateşkes müzakerelerinde henüz somut bir sonuç olmadığını belirtirken İsrail medyası ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakereleri yeni şartlar getirerek çıkmaza soktuğunu iddia etti.

İSRAİL'İ ELEŞTİRDİ: İŞGALE GEREK YOK

Gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'ta ilan ettiği Gazze'de ateşkes planının BMGK, G7, İsrail ve Hamas tarafından kabul gördüğünü dile getiren ABD Başkanı, ateşkesi sağlamak ve esirleri geri getirmek için aylardır çalıştığını kaydetti. Netanyahu hükümetini "İsrail tarihinin en muhafazakar hükümeti" diye niteleyen Biden, ateşkesi sağlama konusunda İsrail tarafının çok fazla iş birliği göstermediği eleştirisini yaptı. Gazze'deki durumu ABD'nin Afganistan'ı işgaline benzeten Biden, İsrail hükümetine hitaben "Bizim Afganistan'da yaptığımız hatayı yapmayın, size kötü adamları bulmanız için yardımcı oluruz dedim. Bir yeri işgal etmeye gerek yok, kötü adamları yakalamak yeterli" diyerek, İsrail'in, Hamas'ın peşinden gidebileceğini kaydetti.

NETANYAHU BIDEN'I BOŞA ÇIKARIYOR

İsrail cephesinde ise Netanyahu'nun müzakere heyetine tam yetki vermesiyle yeniden başlayan müzakerelerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelere katılan İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin-Bet (ŞABAK) Başkanı Ronin Bar, dün Tel Aviv'e geri döndü. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 ise Biden'ın açıklamalarının aksine Netanyahu'nun olumlu seyreden sürece yeni şartlar getirerek müzakereleri tıkanma noktasına getirdiğini öne sürdü. Kanala bilgi veren üst düzey İsrailli yetkililer, söz konusu şartların Hamas savaşçılarının Gazze'nin kuzeyine dönmemesi, Mısır sınırındaki Philadelphia Hattı'nın idaresi ve esir takası sonrası gerekli gördüğünde İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırmasıyla ilgili olduğunu aktardı. Yetkililer, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte de ateşkes olmazsa bir daha hiç olmaz" ifadelerini kullandı.

HAMAS'A GÖRE GELİŞME YOK

Ateşkes müzakerelerinin başlamasından beri İsrail ordusunun Gazze'deki bombardımanlarını yoğunlaştırmasının sürece zarar verdiğini belirten Hamas ise müzakerelerde yeni bir gelişme olmadığını bildirdi. Hamas'ın Telegram hesabından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, İsrail'in, önceki turlarda olduğu gibi bu müzakere turunu da başarısızlığa uğratmak için "ağırdan alma" politikası uyguladığı ancak Filistin halkının ve direniş güçlerinin "bu oyuna gelmeyeceği" denildi.

Zelenski'ye Putin, Kamala'ya Trump dedi

Haziran ayı sonunda başkanlık seçimindeki rakibi Donald Trump ile çıktığı televizyon münazarasında silik görüntü vermesinin ardından çekilme çağrılarına muhatap olan ABD Başkanı Joe Biden, yeni gaflarla okları üstüne çekmeye devam ediyor. NATO Zirvesi kapsamında yapılan Ukrayna Sözleşmesi İmza Töreni'ne Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile katılan Biden, kürsüye çıkarmak istediği Zelenski'ye "Sayın Devlet Başkanı Putin" diye hitap etti. Daha sonra hatasının farkına vararak, "Yani Putin'i hezimete uğratan adam demek istemiştim" dedi. Biden, konuşması sırasında yardımcısı Kamala Harris'ten ise "Trump" diyerek bahsetti. O esnada salonda bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in rahatsızlıkları yüzlerine yansıdı.











