Dünya Bidendan İran açıklaması
AMERİKA

Biden'dan İran açıklaması

Biden’ın 8 Kasım’daki Kongre ara seçimleri öncesi batı eyaletlerine yaptığı ziyaret devam ediyor. California’nın Orange bölgesini ziyaret eden Biden, burada enflasyonla mücadelesine ilişkin konuşma yaptı. Bölgede yaşayan İranlılar tarafından konvoyunun geçtiği yerlerde “Özgür İran” protestoları ile karşı karşıya kalan Biden, konuşmasında da bölgede yaşayan İranlılara değindi.

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Haber Merkezi Diğer
Bidendan İran açıklaması
ABD Başkanı Biden

Biden’ın 8 Kasım’daki Kongre ara seçimleri öncesi batı eyaletlerine yaptığı ziyaret devam ediyor.

California’nın Orange bölgesini ziyaret eden Biden, burada enflasyonla mücadelesine ilişkin konuşma yaptı.

Bölgede yaşayan İranlılar tarafından konvoyunun geçtiği yerlerde “Özgür İran” protestoları ile karşı karşıya kalan Biden, konuşmasında da bölgede yaşayan İranlılara değindi.

“UZUN SÜRE SUSTURULABİLECEĞİNİ SANMIYORUM”

Biden, “İran, temel haklarını kullanan kendi vatandaşlarına yönelik şiddete son vermeli. Çok uzun zamandır dış politika yapıyorum. İran’da yaşanan uyanış beni sersemletti. Mahsa Emini’nin ölümü bir uyanışa yol açtı ve bunun uzun süre susturulabileceğini düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

İran’da başkaldıran herkese teşekkür eden Biden, “Burada yaşayan İranlı topluluğa da seslerini çıkardıkları için teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Biden, bu hafta Colorado, California ve Oregon eyaletlerini ziyaret ederek buralarda çeşitli konuşmalar yapıyor.

Söz konusu programlar doğrudan bir “seçim kampanyası” olarak açıklanmasa da Biden, gittiği yerlerde Demokrat adaylara destek çağrıları yapıyor ve bağış etkinliklerine katılıyor.

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