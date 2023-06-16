|
Dünya

Biden'dan kendisine soru soran gazeteciye hakaret: Neden bu kadar aptalca bir soru sordun

ABD Başkanı Joe Biden, başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişi yaptığını" gösterdiği iddia edilen FBI belgeleriyle ilgili bir gazetecinin sorusuna "Neden bu kadar aptalca bir soru sordun?" diyerek tepki gösterdi.

00:40 . 16/06/2023 Cuma
AA
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden.

Biden, "rüşvet aldığı" iddialarına ilişkin bir gazetecinin sorusunu "aptalca" olarak niteledi

Konuşmasının sonunda bir gazeteci Biden'a, kendisinin ve oğlu Hunter Biden'ın dahil olduğu "yasa dışı para alışverişi" iddiasıyla ilgili bir FBI belgesinde bulunduğu öne sürülen Ukraynalı bir muhbirin kendisinden neden "Büyük Adam (the Big Guy)" şeklinde bahsettiğini sordu.

Biden, gazeteciye "Neden bu kadar aptalca bir soru sordun?" yanıtını verdi.

Biden hakkındaki iddialar

Cumhuriyetçi milletvekilleri, mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

Ancak FBI, "adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, ilgili belgeyi vermedikleri için FBI Direktörü Christopher Wray'in "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutulmasını talep etmişti.

ABD'li Senatör Chuck Grassley, bu hafta başında Biden'ın başkan yardımcısıyken "bir rüşvet planına karıştığını" gösteren ses kayıtları olduğunu öne sürmüştü.

Kayıtların yabancı uyruklu kişinin zor durumda kalması ihtimaline karşı bir tür "sigorta poliçesi" olarak tutulduğunu aktaran Grassley, bu kişinin Hunter Biden'la yaptığı 15, o dönem başkan yardımcısı olan Joe Biden ile yaptığı iki konuşmanın kaydına sahip olduğunu iddia etmişti.

Biden, hakkındaki iddiaları "saçma" şeklinde nitelemişti. Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz olduğunu ve bunun "siyasi bir gösteri" olduğunu savunuyor.



#ABD
#Biden
#Gazeteci
#Basın Özgürlüğü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı