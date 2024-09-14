Biden'dan Putin'e gözdağı: Bu savaştan galip çıkmayacak

ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Starmer'i Beyaz Saray'da kabul ederken, ikili Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki durum ve Hint-Pasifik bölgesindeki meseleler ekseninde bir araya geldi.
Moskova'ya gözdağı
ABD'nin Ukrayna'ya ağladığı uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarını kısıtlayan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin tartışmaların gölgesinde gerçekleştirilen görüşmede iki lider, Ukrayna'ya tam destek verirken Moskova'ya da gözdağı verdi.
Hint-Pasifik bölgesindeki son durumu da görüşeceklerini kaydeden Biden, isim vermeden Çin'in bölgedeki faaliyetlerine karşı müttefikleriyle birlikte işbirliği halinde oldukları mesajını verdi.