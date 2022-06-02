Biden’dan ‘U’ dönüşü: Ukrayna’ya füzeyi onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, uzun süre ayak direttikten sonra, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin çok istediği gelişmiş füze sistemlerini Kiev’e gönderme kararı aldı. New York Times gazetesi için yazdığı, “Amerika’nın Ukrayna’da Yapacakları ve Yapmayacakları” başlıklı makalede Biden, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, “Bu nedenle de Ukrayna’ya cephedeki hedefleri daha doğru şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim” ifadesini kullandı.

Joe Biden

ZELENSKİ’DEN TAAHHÜT

Ukrayna lideri Zelenski, ABD’nin verdiği gelişmiş füze sistemlerini, Rus topraklarını vurmak için kullanmayacaklarını taahhüt etti. ABD merkezli haber sitesi Newsmax’e konuşan Zelenski, Ukrayna şehirlerindeki Rus blokajını kırmak için füze sistemlerine ihtiyaç duyduklarını belirtirken, “Bunlarla Rusya’ya saldırmayı planlamıyoruz. Bizim topraklarımızda bir savaş var, onlar bizim ülkemize geldi. Rusya Federasyonu’yla bir ilgimiz yok” dedi. Daha önce Rus topraklarına ateşlenebilecek füze sistemlerini Ukrayna’ya göndermeyeceklerini söyleyen Biden da önceki gün yayımlanan makalesinde, füzelerin yalnızca ‘Ukrayna içindeki hedefleri vurmak için’ kullanılacağını belirtti.

REKLAM

Zelenski

ALMANYA DA SIRAYA GİRDİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya hava savunma sistemi sağlayacaklarını bildirdi. Berlin’in Kiev’i sahip olduğu tüm imkanlarla desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Scholz, hükümetinin, ülkedeki en modern hava savunma sistemi Iris-T’yi Ukrayna’ya sağlamaya karar verdiğini açıkladı. Şansölye Scholz, “Böylelikle Ukrayna’yı, Rus hava saldırılarına karşı büyük bir şehri koruyabileceği duruma getiriyoruz” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra Ukrayna’ya modern radar sistemi vereceklerini aktaran Almanya Başbakanı, Hollanda ile en modern obüsleri de Ukrayna’ya temin edeceklerini dile getirdi.

YUNANİSTAN PARAVAN OLACAK

Öte yandan Yunanistan’ın, elindeki Sovyet tarzı zırhlı araçları Ukrayna’ya vermesi karşılığında, Almanya’dan modern savaş araçları alacağı belirtildi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, ülkesinin önümüzdeki aylarda Ukrayna’ya zırhlı personel taşıyıcı araçları göndereceğini açıkladı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılmayan eski askeri malzeme ve teçhizatın Ukrayna’ya sevk edileceğine işaret eden İkonomu, “Yunanistan, 1992’de aldığı ve esasen aktif olmayan BMP-1 zırhlı araçlarını Ukrayna’ya sevk ediyor. Bunların yerine Almanya’dan gelişmiş ve modern zırhlı araçlar gelecek” dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Almanya Başbakanı Scholz’un, önceki gün Brüksel’deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin ardından taslak metin üzerinde anlaştığı kaydedildi.

DÜNYA Biden 'füze' iddialarını yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz