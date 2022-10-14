Biden’ın derdi Ukrayna değil seçim!

ABD’de Biden yönetiminin, Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ üyelerine petrol üretim kesintilerini açıklamadan önce bir ay daha beklemeye çağırdığı ortaya çıktı. Eğer, OPEC+ Biden’ın isteğine uysaydı, üretim kesintisi ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimler sonrasına kalacaktı. Biden yönetimi, üretim kesintilerine yönelik itirazlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşını desteklenmesini engellemek olarak gerekçelendiriyordu. Ancak Wall Street Journal’a göre Suudiler, itirazları ‘Biden yönetiminin seçim öncesi olumsuz haberlerden kaçınmak için giriştiği siyasi bir kumar’ olarak görerek talebi reddetti. Habere göre yönetim, sorunu diğer Körfez üreticileriyle de gündeme getirdi. ABD’de ara seçimler öncesi Biden yönetiminin en önemli kozu enerji ve yakıt fiyatlarında görülen düşüş ve enflasyonda artışın durdurulmasıydı ancak OPEC+ toplantısında 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının, bu planı suya düşürdüğü yorumları yapılıyordu.

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