Dünya Bidenın derdi Ukrayna değil seçim
AMERİKA

Biden’ın derdi Ukrayna değil seçim!

ABD’de Biden yönetiminin, Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ üyelerine petrol üretim kesintilerini açıklamadan önce bir ay daha beklemeye çağırdığı ortaya çıktı. Eğer, OPEC+ Biden’ın isteğine uysaydı, üretim kesintisi ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimler sonrasına kalacaktı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Biden’ın derdi Ukrayna değil seçim!
OPEC’i hedef almıştı.

ABD’de Biden yönetiminin, Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ üyelerine petrol üretim kesintilerini açıklamadan önce bir ay daha beklemeye çağırdığı ortaya çıktı. Eğer, OPEC+ Biden’ın isteğine uysaydı, üretim kesintisi ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimler sonrasına kalacaktı. Biden yönetimi, üretim kesintilerine yönelik itirazlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşını desteklenmesini engellemek olarak gerekçelendiriyordu. Ancak Wall Street Journal’a göre Suudiler, itirazları ‘Biden yönetiminin seçim öncesi olumsuz haberlerden kaçınmak için giriştiği siyasi bir kumar’ olarak görerek talebi reddetti. Habere göre yönetim, sorunu diğer Körfez üreticileriyle de gündeme getirdi. ABD’de ara seçimler öncesi Biden yönetiminin en önemli kozu enerji ve yakıt fiyatlarında görülen düşüş ve enflasyonda artışın durdurulmasıydı ancak OPEC+ toplantısında 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının, bu planı suya düşürdüğü yorumları yapılıyordu.

ABD-OPEC krizinde çatlak derinleşiyor: Petrol üreticileri ‘üretimi artırın’ talebine karşı vanayı kıstı
DÜNYA
ABD-OPEC krizinde çatlak derinleşiyor: Petrol üreticileri ‘üretimi artırın’ talebine karşı vanayı kıstı
Trabzonspordan tarihi galibiyet

Trabzonspor'dan tarihi galibiyet

​Bordo mavililer Fransız devi Monaco'yu 4-0 mağlup etti.
Güney Kıbrısta turladık!

Güney Kıbrıs'ta turladık!

​Fenerbahçe, Rum ekibini yendi ve Avrupa'da üst tura yükseldi.
Sıralamayı altüst ettik

​Türk futbolunun unutulmaz gecesi.

40 maddelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

​Üsküdar Meydanı'na koydular: Allah kurtarsın!

​ABD'de okul saldırganı için jüri 'ömür boyu hapis' istedi.

​Polis ekipleri olay yerine akın etti.

Liste yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.