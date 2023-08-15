Biden'ın sözleri şoke etti: Kumdan lider

'Hawaii ABD'nin bir parçası değil miydi? Nasıl olur da Başkan'ın söyleyecek bir şeyi olmaz. Milyonlarca Amerikalının karşı karşıya olduğu mücadeleden daha fazla zamanını güneş kremi sürmek için harcayan bir kumdan lider tarafından yönetilen, düşüşte olan bir Milletiz.'