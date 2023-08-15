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Dünya

Biden'ın sözleri şoke etti: Kumdan lider

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda yaklaşık 1 haftadır süren orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi. Tarihinin en büyük doğal felaketlerinden birini yaşayan ülkede ise gündem Biden'ın tatili ve açıklamaları. Tatiline ara vermeyen Hawaii'ın açıklamaları sonrası ABD Başkanı'na tepki yağdı.

08:59 . 15/08/2023 Salı
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ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden.

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço artmaya devam ediyor.


Yaklaşık 1 haftadır devam eden ve adanın tarihi tatil beldesi Lahaina'nın büyük bir bölümünü yok eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği belirtilirken, kadavra köpeklerinin de arama çalışmalarına katılmasıyla can kaybı sayısının yükseleceği söylendi.


Adeta cehennemi yaşayan adadan kötü Haberler gelmeye devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan tepki çeken bir açıklama geldi.


Biden: Yorum yok


Maui'deki durumun sorulmasının ardından Biden'ın cevabı; 'Yorum yok' oldu.


Biden'ın pazar günü yaptığı bu açıklamanın yankıları sürerken ABD Başkanı sadece birkaç saat sonra sahildeki evinin yakınında bisiklet sürerken muhabirlerin sorusu üzerine 'bakıyoruz' demekle yetindi.

Biden'ın bu sözlerine tepkiler de çığ gibi büyüdü. Eski Hawaii kongre üyesi Mark Kaniela Ing, Green New Deal Network direktörü Biden'ın kriz ile mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.


Ing, Biden'ın orman yangınları hakkında yorum yapmamasını 'şok edici' olarak nitelendirdi.


Teksas temsilcisi Wesley Hunt Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Biden'ı hedef alan şu ifadelere yer verdi;


'Hawaii ABD'nin bir parçası değil miydi? Nasıl olur da Başkan'ın söyleyecek bir şeyi olmaz. Milyonlarca Amerikalının karşı karşıya olduğu mücadeleden daha fazla zamanını güneş kremi sürmek için harcayan bir kumdan lider tarafından yönetilen, düşüşte olan bir Milletiz.'

Kongre üyesi Bob Good, Biden'ın sahilde güneşlendiği anlara ait bir fotoğrafı şu notla paylaştı;


'Hawaii'deki Amerikalılar sevdiklerini ve evlerini kaybederken, Joe Biden sahilde tatil yapıyor.'


Georgia temsilcisi Marjorie Taylor Greene, 'Joe Biden: Ukrayna'ya daha fazla milyarlar gönderin! Maui için yorum yok' dedi.


Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti.


ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.



#ABD
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#Yangın
26 dakika önce
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