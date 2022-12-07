Biden'ın umutla beklediği haber geldi

ABD’nin iki yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'nun da 100 sandalyesinin 35'i için yapılan ara seçimlerin sonucu haftalar sonra belli oldu.

Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar kazandı.

Uluslararası Haber ajanslarının 'Son Dakika' kodu ile duyurduğu gelişmenin arından Senato'daki dağılım belli oldu.

Biden Arizona ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Georgia'yı biz kazanacağız' mesajını vermişti, gelens sonuçlar ABD kamuoyunda 'Biden'ın beklediği haber geldi' seklinde yorumlandı.

Demokratlar kritik Nevada eyaletini de kazanarak Senato'da kontrolü korumuştu, Georgia'dan gelen zafer haberi ile Biden ve Demokratların eli biraz daha kuvvetlendi.

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ABD'de halk her 2 yılda bir 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gidiyor.

Ara seçimler öncesi yapılan hemen tüm kamuoyu yoklamalarında, Cumhuriyetçilerin (GOP) rengine atıfla “bir kırmızı dalga” bekliyordu.

Tahminlere göre bu dalga yükselecek ve Biden yönetimini silip süpürecekti.

Ancak sonuçlar dalganın söndüğünü, Demokratların beklenmedik düzeyde başarılı olduğunu gösterdi.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimler, ülkede başkanlığı elinde tutan bir partinin son 20 yıldır ara seçimlerde sergilediği en iyi performans oldu.

ABD'nin Demokrat Partili Başkanı Biden bu sonuç ile Senato'yu 2 yıl daha korumayı başardı.

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