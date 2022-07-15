Dünya Bidenın yumruk numarası İsrailde boşa düştü
ORTADOĞU

Biden'ın yumruk numarası İsrail’de boşa düştü

ABD Başkanı Joe Biden Ortadoğu turu öncesinde Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan’ın Kovid-19 tedbirleri nedeniyle fiziksel temastan kaçınacağı belirtilmişti. Amerikan medyasında açıklamanın Biden’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile tokalaşmasını önlemek amacıyla uydurulmuş bir bahane olduğu yorumlarına yer verildi. Ancak bu kural daha Biden Riyad’a ayak basmadan İsrail’de bozuldu.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Bidenın yumruk numarası İsrail’de boşa düştü
Joe Biden-Yair Lapid

ABD Başkanı Joe Biden Ortadoğu turu öncesinde Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan’ın Kovid-19 tedbirleri nedeniyle fiziksel temastan kaçınacağı belirtilmişti. Amerikan medyasında çıkan yorumlarda, Beyaz Saray’ın bu açıklamasının, turun Suudi Arabistan ayağında Biden’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile tokalaşmasını önlemek amacıyla uydurulmuş bir bahane olduğu yorumlarına yer verildi.

Ancak bu kural daha Biden Riyad’a ayak basmadan İsrail’de bozuldu. ABD Başkanı havalimanında kendisini karşılayan İsrailli yetkililerle yumruk selamlaşması yaptığı ancak daha sonraki programlarda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın elini sıktığı fotoğraflar ajanslar tarafından dünyaya servis edildi. Böylece, Beyaz Saray’ın “fiziksel teması azaltacak” bahanesi de boşa çıkmış oldu.

Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

Şimdi, ABD Başkanı’nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde ne yapacağı daha da çok merak konusu olmuş durumda. Biden’ın Veliaht Prens’in elini sıkmaması, iki ülke arasında yeni bir diplomatik krize sebep olabilir.

Ortak bildiri imzaladılar

İsrail Başbakanı Yair Lapid ile ABD Başkanı Joe Biden, heyetler eşliğinde dün yaptığı ikili çalışma toplantısı sonrasında Kudüs Stratejik Ortaklık Bildirisi imzalandı. Kudüs Bildirisi’nde İran’ın hiçbir şekilde nükleer silah edinmemesi için tüm unsurların kullanılacağı ifade edilirken İsrail pasaportu sahiplerinin, ABD vizesi muafiyeti çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi. Beyaz Saray tarafından yayınlanan bildiride iki ülkenin karşılıklı güvenliklerinin sağlanmasının altı çizilerek “Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’in güvenliğine olan kalıcı taahhüdünü yeniden teyit ediyor” denildi. Bildiride, İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceği vurgulandı. Öte yandan İsrail pasaportlarına en kısa sürede vize muafiyeti tanınması da bildiride yer aldı.

ABD Başkanı Biden İsrail'de
DÜNYA
ABD Başkanı Biden İsrail'de
Kararımı çoktan verdim

'Kararımı çoktan verdim'

​Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağını açıkladı.
Denizde panik

Denizde panik

Tekne alabora oldu, yüzerek kurtuldular.
CHPliler üstünü çizdi: WhatsApp gruplarında gündem İmamoğlu

'Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi?'

​Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü.

İlk hacı kafilesi yurda döndü.

Denizdeki silahlar yerli namlularla keskinleşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.