Bilderberg’te gerçek gündem Ortadoğu

Toplantılara ilişkin medyaya sunulan gündemde Çin, Rusya, Avrupa, Brexit, yapay zeka, uzayın önemi ve siber tehditler gibi başlıklar ile birlikte “Kapitalizmin geleceği” belirtilmişti.

Ne var ki toplantılara ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katılması, “gerçek gündem Ortadoğu muydu?” sorusuna sebep oldu. Pompeo ve Kushner son dönemde İran ve Filistin meselesinde ABD politikasını yürüten isimlerin başında geliyor.

FİLİSTİN VE İRAN

Kushner’in Ramazan ayından sonra, Filisitin devletini ortadan kaldıracak, sözde “Yüzyılın Projesi” planını açıklaması bekleniyor. Kushner’in söz konusu planla ilgili detayları Bilderberg’te açıklayıp açıklamadığı bilinmiyor.

Toplantı katılımcı listesinde olmayan Pompeo’nun ise Cumartesi günü sürpriz bir şekilde Montrö’ye gelmesi, “İran’a yönelik baskı politikası masaya mı yatırıldı?” sorusuna sebep oldu. Toplantının diğer katılımcıları arasında Trump’a akıl hocalığı yapan Henry Kissinger ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gibi isimler de yer aldı.

Önşartsız masa mesajı

Öte yandan İsviçre'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi. İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurguladı. Pompeo, "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız" dedi. Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini kaydetti.