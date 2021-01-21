Dünya Bill Clinton yemin töreninde de uyudu
AMERİKA

Bill Clinton yemin töreninde de uyudu

ABD'de dün Joe Biden yemin ederek göreve başladı. Yemin törenine damga vuran görüntülerden biri de eski başkanlardan Bill Clinton'un uyduğu anların görüntüsü oldu. Clinton daha önce de ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un cenaze töreninde de uyuya kalmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Clinton törende uyuya kaldı.
Clinton törende uyuya kaldı.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen görevi devraldı. Törene damga vuran görüntülerden biri de eski ABD Başkanı Bill Clinton'un uyduğu anların görüntüsü oldu.

ALAY KONUSU OLDU

Eski ABD Başkanı Bill Clinton Joe Biden'ın konuşması sırasında uyudu. Fotoğraflar sosyal medyada alay konusu oldu. Clinton'un uyuması Amerikan basınında da çokça konuşuldu.

BUSH'UN CENAZESİNDE DE UYUMUŞTU

Clinton daha önce de ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un cenaze töreninde de uyuya kalmıştı.

Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
OYNAT 00:55
Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.


Trump çifti Florida'ya indi: Melania Trump'ın turuncu elbisesi dikkat çekti
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Trump çifti Florida'ya indi: Melania Trump'ın turuncu elbisesi dikkat çekti
ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Uçaktan indikleri sırada kameralara poz veren Melania Trump'ın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı. ABD medyası, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Florida'daki bu değişimi 'karşıt' olarak yorumladı.
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