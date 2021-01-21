Bill Clinton yemin töreninde de uyudu ABD'de dün Joe Biden yemin ederek göreve başladı. Yemin törenine damga vuran görüntülerden biri de eski başkanlardan Bill Clinton'un uyduğu anların görüntüsü oldu. Clinton daha önce de ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un cenaze töreninde de uyuya kalmıştı.

Haber Merkezi 21 Ocak 2021, 10:26 Son Güncelleme: 21 Ocak 2021, 10:32 Yeni Şafak