Dünya Bill Clintondan dikkat çeken itiraf Ajan göndermiş
AMERİKA

Bill Clinton'dan dikkat çeken itiraf: Ajan göndermiş

Önce Pentagon ardından NASA, uzaylıları araştırmak için ekip kurdu. ABD'nin eski devlet başkanı Bill Clinton ise 51. Bölge'de uzaylıların olup olmadığını öğrenmek istediği için ajanlar gönderdiğini itiraf etti.

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Haber Merkezi Diğer
Bill Clintondan dikkat çeken itiraf: Ajan göndermiş
ABD'nin eski devlet başkanı Bill Clinton.

ABD'li milletvekilleri ve istihbarat yetkilileri uzaylıları ulusal güvenlik endişesi olarak tanımladı. Önce Pentagon ardından da NASA çalışmalara başladı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) da UFO'ları araştırdıklarını kabul etti.

  • Geçtiğimiz hafta ise Çinli araştırmacılar, Dünya dışındaki bir medeniyetten sinyal aldıklarını açıkladı. Bu tartışmalar sürerken eski ABD Başkanı Bill Clinton katıldığı bir canlı yayında kendisinin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sandy Berger'in UFO'larla ilgilendiğini açıkladı. Clinton, "Roswell'i bulmak için her türlü girişimi yaptık ve uzaylı olmadığından emin olmak için 51. Bölge'ye ekip gönderdik" dedi.

GİZLİ PROJELER BURADA

Clinton, 51'inci bölgeye kimi gönderdiğinin sorulması üzerine, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sandy Berger'i bölgeye bir ekiple gönderdiğini söyledi. Clinton, sayısız şehir efsanesine konu olan Nevada'daki 51'inci bölgenin, askeri uçaklarla ilgili birçok ABD gizli projesinin geliştirildiği yer olduğunu vurguladı.

  • Nevada'daki 76 kilometrekarelik arazideki 51. bölge komplo teorilerine göre Roswell olayından bu yana gayrı resmi olarak, Amerika'nın düşen UFO'lar ve 'esir uzaylıları' sakladığı yer...


KOMPLO TEORİSİ ÇOK

Clinton'ın söz ettiği Roswell olayı, 1947'de ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Corona köyü yakınlarındaki bir çiftlikte meydana gelmişti. Bu komplo teorisine göre, bölgede ABD askerleri bir uçan disk enkazı buldu ancak ABD hükümeti tarafından olay örtbas edildi.

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