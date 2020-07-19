Bin Zayed’e katliamdan soruşturma: Yemen’de katliam suçlarına ortak oldu

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki terör, darbe ve işgalleri destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan (MBZ) hakkında, Fransa’da soruşturma açıldığı ortaya çıktı. MBZ hakkındaki soruşturmanın, ‘Yemen’deki cezaevlerinde katliama ortak olduğu’ gerekçesiyle Ekim 2019’da açıldığı belirtildi.

EMİRLERİ MBZ VERDİ

Ortadoğu’nun karanlık ismi MBZ, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da yakın dostu.

Şikayet, Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği grupların etkin olduğu bölgedeki cezaevlerinde gerçekleştiği iddia edilen, ‘insanlığa karşı işlenen suçlar’ başlığıyla Fransa’daki 6 Yemenli tarafından yapıldı. Müştekiler, MBZ’yi mevzubahis ihlallerin gerçekleşmesi için emir vermekle suçluyor. Şikâyette bulunan 6 Yemenlinin BAE ordu güçlerince kontrol edilen bir tutukevinde işkenceye maruz kaldıklarını iddia ettikleri de belirtiliyor.

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ZİYARET SONRASI AÇILDI

Söz konusu soruşturma, Veliaht Pens Muhammed bin Zayid’in Kasım 2018’de Paris’e resmi ziyaret gerçekleştirdiği sırada yapılan iki suç duyurusunun ardından açıldı. Suç duyurusunda bulunan Yemenlilerin avukatı Joseph Breham, yaptığı açıklamada müvekkillerinin söz konusu soruşturmanın açılmasından memnuniyet duyduklarını ve Fransız adaletine büyük umut bağladıklarını belirtti.

AYRILIKÇILARI DESTEKLİYOR

Fotoğraf: Arşiv

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. BAE ise ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne destek vererek ülkedeki gerilimi farklı bir boyuta taşıyor. MBZ’nin kurduğu bir suikast timinin, Yemen’de 2015’ten bu yana 200 kişiyi öldürdüğü de geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.