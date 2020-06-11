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Dünya Zayedin toplu mezarları Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu
ORTADOĞU

Zayed'in toplu mezarları: Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu!

Hafter işgalinden kurtarılan şehirlerde hastaneler, su kuyuları, çöplük ve toplu mezarlardan işkenceyle öldürülmüş kişilerin cesetleri çıkıyor. Geçen hafta bir hastanede 106 cesedin bulunduğu Terhune’den benzer bir haber geldi. UMH’nin yayımladığı görüntülerde bir hastanenin odalarında ve koridorlarında bozulmaya yüz tutmuş çok sayıda ceset görülüyor. Çocukları kayıp anneler teşhis için hastaneye akın etti.

Hatice Saka Yeni Şafak
Libya’da terörist Halife Hafter ve en büyük destekçisi BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in savaş suçları ortalığa saçıldı.
Libya’da terörist Halife Hafter ve en büyük destekçisi BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in savaş suçları ortalığa saçıldı.

Libya’da terörist Halife Hafter ve en büyük destekçisi olan Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in savaş suçları ortalığa saçıldı. Hafter’den alınan bölgelerde hastanelerden, kuyulardan ve toplu mezarlardan işkenceyle öldürülmüş insanların cesetleri çıkmaya başladı. Hafter güçlerinin esir aldığı insanları gizli hapishanelerde işkencelerden geçirdiği Terhune, vahşetin merkezi oldu. Geçtiğimiz hafta bir hastanede aralarında kadın ve çocukların da oldu sivillere ait 106 cesedin bulunduğu kentten korkunç bir haber geldi. Bir hastanede çok sayıda ceset daha bulundu. UMH güçlerinin resmi sayfalarında yayınlanan görüntülere göre Terhune’deki hastane koridorlarında, odalarında, morgunda çok sayıda bozulmaya yüz tutmuş ceset bulundu. Bazılarının Hafter milislerine ait olduğu belirtilen cesetler arasında çok sayıda kadın ve çocuk naaşı da var. Ölü bedenlerin istiflendiği korkunç hastane odalarında yer yer kan birikintileri dikkat çekti. Çocukları bir süredir kayıp durumdaki anneler ise teşhis için hastaneye akın etti.

Libya’da terörist Halife Hafter ve en büyük destekçisi BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in savaş suçları ortalığa saçıldı.

KUYUDAN CESET ÇIKIYOR

Libya ordusunca Hafter’den kurtarılan Terhune’de son 1 haftada 5 toplu mezar bulundu. Mezarlardan çıkarılan cesetlerin el ve ayakları bağlı durumda. Terhune ile Perşembe Pazarı arasında yer alan el-Avata’dan da korkunç görüntüler geldi. İnsanları rahatsız eden kötü kokular üzerine 45 metre derinlikte bir kuyuya giren ekipler burada 5 çürümüş cesetle karşılaştı. Kuyudan çıkarılan naaşlar morga kaldırıldı; kimlikleri belirlendikten sonra toprağa verilecek. Trablus Zeterah’ta ise Hafter milislerinin saklandığı evin su deposuna atılmış elleri bağlı halde bir insanın naaşına daha ulaşıldı. Güvenlik güçleri, el-Furkan beldesinde de kimliği henüz belirlenemeyen 5 ceset tespit etti. Bölgede sadece dün tespit edilen ceset sayısı 200’e yaklaştı.

ÖLÜLER BİLE MAYINLI

  • Kayıp Kişileri Arama ve Kimlik Tespiti Komisyonu Başkanı Kemal Ebubekir, bulunan toplu mezarları doğrularken, çalışmalar sırasındaki en büyük engelin ‘mayınlar’ olduğunun altını çizdi. Ebubekir, “Araştırma ekipleri cesetlerin içerisine yerleştirilen bubi tuzaklarına maruz kaldılar. Bu sebeple mayın temizleme ekipleriyle ortak çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Ebubekir, Terhune’de toplu mezar raporlarının geldiğini, belediye başkanının çöplüklerdeki ceset çıktığı bilgisi verdiğini belirterek Libya’da kayıp yakınlarını, kimlik tespiti için ilgili kurumlara başvurarak kan örneği vermeye çağırdı.

Ruslar Sirte’de

Zafer Yolları harekâtı kapsamında Sirte ve Cufra’ya yönelik operasyon başlatan Libya ordusunun Sirte önlerinde tahkimatı sürüyor. Trablus’un 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte’de yüzlerce ailenin Hafter saldırıları nedeniyle evlerini terk ettiği bildirildi. BAE ile birlikte darbeci Hafter’in baş destekçilerinden Rusya ise dün Sirte’ye 3 adet kargo uçağı indirdi. Uçakların askeri malzeme yüklü olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Nakliye uçaklarında silahların yanında Wagner milisi olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Devrik lider Muammer Kaddafi’nin memleketi olan 100 bin nüfuslu Sirte, Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirmesi sonucu 7 Ocak 2020’de Hafter safına geçmişti. Kent ileri gelenlerinin “Meşrû hükümetin safına geçip şehri teslim edelim” teklifini reddeden Medhali grubunun Rusya-BAE destekli direnişi sürüyor. Türkiye destekli Libya ordusu ise Sirte’nin hemen girişinde taarruza hazır bekliyor. Öte yandan ülkenin güneybatısındaki Şerara petrol tesislerine yönelik baskın sonrası dün de el-Fil petrol sahası da baskın yedi. Hafter’e bağlı silahlı milisler, burada üretimi durdurdu. Kendilerini ‘Halid bin Velid Taburu’ olarak isimlendiren Yusuf Hüseyin el-Tebavi komutasındaki grup, tesiste görevli çalışanları tehdit ederek üretimi kesti. Önceki gün basılan Şerara’da ise üretime kısmen de olsa devam edildiği bildiriliyor.

Hafter’in mayınları sivilleri katlediyor

  • Darbeci Hafter’e bağlı milislerin, yenilgi sonrası bulunduğu bölgeleri terk ederken döşediği mayınlar sivilleri öldürüyor. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkent Trablus’un güneyindeki bölgelere yerleştirdiği mayınların temizliği sırasında 3’ünün patlaması sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Libya Adalet Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Libya ordusunun Hafter milislerinden arındırdığı Trablus’un güneyindeki bölgelerde, milislerin tuzakladığı mayınların infilak etmesi nedeniyle, şimdiye kadar 27 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığını belirtti.

Türkiye'nin zaferi: Batı Libya Hafter'den temizlenirken birlikler Cufra ve Sirte'ye ilerlemeye başladı
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Türkiye'nin zaferi: Batı Libya Hafter'den temizlenirken birlikler Cufra ve Sirte'ye ilerlemeye başladı
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