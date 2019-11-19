Dünya Binlerce DEAŞlı hapishanelerden serbest bırakıldı Avrupa YPG yüzünden büyük risk altında
AVRUPA

Binlerce DEAŞ'lı hapishanelerden serbest bırakıldı: Avrupa YPG yüzünden büyük risk altında

‘Ekonomika Segodnya’ adlı Rus federal ekonomi ajansı, terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin binlerce DEAŞ’lıyı Suriye’deki hapishanelerden serbest bıraktığını ifade etti. Ajans, serbest kalan DEAŞ’lıların sadece Türkiye ve Rusya açısından tehdit olmadığını, Avrupa ülkelerinin de risk altında olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK tarafından serbest bırakılan DEAŞ üyelerinin, terör eyleminde bulunabileceği vurgulandı.
PKK tarafından serbest bırakılan DEAŞ üyelerinin, terör eyleminde bulunabileceği vurgulandı.

Rus federal ekonomi ajansı, ‘Ekonomika Segodnya’ terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin binlerce DEAŞ’lıyı Suriye’deki hapishanelerden serbest bıraktığını, serbest kalan DEAŞ’lıların sadece Türkiye ve Rusya açısından tehdit olmadığını, Avrupa ülkelerinin de risk altında olduğunu bildirdi.

  • Ajans, Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi Tarih ve Siyaset Enstitüsü Müdürü Dr. Vladimir Şapovalov’un da, görüşlerine haberinde yer verdi.

PKK 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı
DÜNYA
PKK 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı

"Serbest bırakılan DEAŞ'lılar terör eylemi gerçekleştirmeye yetkin"

Terör örgütü PKK/PYD- YPG tarafından binlerce DEAŞ’lının serbest bırakıldığını belirten Vladimir Şapovalov, “Bu durum hem Türkiye hem Rusya hem de Avrupa ülkeleri açısından çok ciddi bir terör tehdididir. PKK/PYD- YPG yüzünden dünya ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır” dedi.

YPG’liler hapishanedeki DEAŞ’lıları serbest bıraktı
DÜNYA
YPG’liler hapishanedeki DEAŞ’lıları serbest bıraktı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından serbest bırakılan DEAŞ’lıların terör eylemi gerçekleştirmeye yetkin kişiler olduğunu ifade eden Vladimir Şapovalov, Avrupa’nın bölgede düzeni sağlamaya engel olmaması gerektiğini ifade etti.

Fransız gazeteci serbest bırakılan DEAŞ'lılarla görüştü: YPG'liler bize kaçın dedi
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Fransız gazeteci serbest bırakılan DEAŞ'lılarla görüştü: YPG'liler bize kaçın dedi
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