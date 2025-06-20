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Binlerce İranlı hacı Suudi Arabistan'da mahsur kaldı

Binlerce İranlı hacı Suudi Arabistan'da mahsur kaldı

09:0620/06/2025, Cuma
IHA
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Suudi Arabistan'da 12 bin 500 kadar İranlı hacı mahsur kaldı.
Suudi Arabistan'da 12 bin 500 kadar İranlı hacı mahsur kaldı.

İran-İsrail arasında devam eden savaş, bu ayın başında hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gelmiş olan 12 bin 500 kadar hacının ülkede mahsur kalmasına neden oldu.

İran-İsrail arasındaki çatışmalar hac ibadeti için Suudi Arabistan'da olan İranlıları olumsuz etkiledi. Çatışmalar nedeniyle bölgedeki sivil uçuşların askıya alınması sonucu Suudi Arabistan'a gelen 12 bin 500 kadar İranlı hacı Medine'de mahsur kaldı.

İran basını, "Doğu illerinden gelen hacılar için komşu ülkelerdeki havaalanlarının kullanılması düşünüldü, ancak bu uygulanmadı" ifadelerini kullanırken, İranlı yetkililer, hacıların kara sınır kapıları üzerinden dönüşlerini kolaylaştırmak için Suudi Arabistan ve Irak ile koordinasyon halinde olunduğunu belirtti.

Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, İranlı hacıların tüm ihtiyaçlarının kolaylaştırıldığı, anavatanlarına ve ailelerine güvenli bir şekilde dönmeleri için uygun şartlar sağlanana kadar onlara tüm hizmetlerin sunulacağı aktarıldı.



#İran
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