Dünya Bir anda mutfağa girdi Evde 35 metrelik dev piton buldular
ASYA

Bir anda mutfağa girdi: Evde 3.5 metrelik dev piton buldular

Tayland’da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evinin çatısından giren 3.5 metrelik piton uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Evin sahibi Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Dev piton yakalandı.
Dev piton yakalandı.

Tayland’da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu.Yerel medya,olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti.

MUTFAKTA GÖRDÜ!

Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.

PİTONLA KARŞILAŞTI

Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı. Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü. Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.

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