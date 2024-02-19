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Dünya

Bir çift Trump 399 dolar

Eski ABD Başkanı Trump, seçim kampanyasını finanse etmek için kendi ayakkabı markasını oluşurdu. Altın renkli spor ayakkabılar 399 dolardan (yaklaşık 12 bin TL) satılıyor.

04:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:40 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Eski Başkan Donald Trump, kampanyasını finanse etmek için kendi ayakkabı markasını oluşurdu.
Eski Başkan Donald Trump, kampanyasını finanse etmek için kendi ayakkabı markasını oluşurdu.

ABD'de Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek Başkanlık Seçimleri için gerilim artarken, Cumhuriyetçi Parti'den aday olmasına kesin gözüyle bakılan Eski Başkan Donald Trump, kampanyasını finanse etmek için kendi ayakkabı markasını oluşurdu. Trump, 399 dolar (yaklaşık 12 bin TL) fiyat etiketine sahip altın renkli spor ayakkabı tanıttı. Ayakkabının lansmanı, Trump'ın emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılmasın sonra yapıldı. "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla 399 dolar fiyat etiketine sahip yeni ürününü Philadelphia'da düzenlenen lansmanda tanıtan Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü söyledi. Üzerinde Amerikan bayrağı bulunan, altın renkli ayakkabıların yanı sıra Trump, 99 dolara parfüm de satıyor.



#ABD
#Trump
#Aktüel
#siyaset
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