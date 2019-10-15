Dünya Bir değil on Elif feda olsun
BARIŞ PINARI HAREKATI

Bir değil on Elif feda olsun

Ceylanpınar’da PKK’nın roketli saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Terim’in ailesi Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi. Baba Halil Terim, “Devletimiz üstesinden gelecektir ve Elif’in öcünü alacaktır, buna inanıyorum. Bir değil on Elif feda olsun, vatanım sağ olsun” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elif Terim
Elif Terim

YPG/PKK’nın Ceylanpınar’a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırısıyla katledilen 11 yaşındaki Elif Terim’in ailesi, Barış Pınarı Harekatı’na tam destek veriyor. Hayat dolu yaşamı ve derslerindeki başarısıyla çevresindeki herkes tarafından sevilen Elif Terim’i terör örgütü YPG/PKK, gerçekleştirdiği havan saldırısı sonucu yaşamdan kopardı.

Baba Halil Terim ve çocukları Tuana-İsmail Terim

ELİF’İN HAYALLERİ YARIM KALDI

Altı ay önce yakalandığı brusella hastalığını azim ve cesaretiyle atlatan Elif’in hayalleri teröristler tarafından yarım bırakıldı. YPG/PKK’lı teröristler tarafından 10 Ekim Perşembe günü düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Elif, o sırada sokaktan geçen bir Suriyeli’nin yardımıyla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Elif’in kız kardeşi Tuana ve ağabeyi İsmail Terim’in cenaze törenindeki döktüğü gözyaşı ise hafızalarda derin bir iz bıraktı. Maden Mahallesi’nde başsağlığı dileklerini kabul eden aile, taziye binasını Türk bayraklarıyla donattı.

ŞEHİT BABASI OLARAK NE MUTLU BANA

Şoförlük yapan baba İbrahim Halil Terim, YPG/PKK’lı teröristlerin evlerine yönelik yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırı sırasında işi gereği Kırıkkale’de olduğunu anlatarak, telefonla saldırı haberini aldığını ancak evine geldiğinde acı haberi öğrendiğini belirtti. Üzüntülerinin sürdüğünü fakat Allah’ın sabır verdiği ifade eden Terim, şöyle konuştu: “Elimizden bir şey gelmez Allah verdi, Allah aldı. Bu, dini inancımız olarak da böyledir. Başka türlü yorumlayamayız bunu. Bizim bir dakika sonra ne olacağımızın garantisi yok. İçimiz yanıyor, ciğerimiz gitti ama bir yandan da sevinçliyim. Bir şehit babası olarak ne mutlu bana. Kızım bana şefaat edecek ve Rabb’im bizlere cennetini ihsan eder inşallah. Yani onun sevinciyle ayakta duruyorum. Elhamdülillah çok şükür.”

BÖYLE BİR ŞEY AKLIMDAN GEÇMEZDİ

Baba Terim, olaydan bir süre önce eşini aradığını ancak telefona kızının çıktığını belirterek, olayı “Elif telefonu açtı. Dedi ki ‘Baba biz hazırız dayımı bekliyoruz, bizi alıp dedeme gideceğiz’ dedi. Aradan 20 dakika geçti, aradım telefonumu açan olmadı. Meğerse patlama olmuş. Böyle bir şey aklımdan bile geçmezdi. Sonra oğlum İsmail beni başka bir numaradan aradı ‘Baba çabuk, üzerimize bomba düştü’ dedi. Hemen memlekete geldim.” şeklinde anlattı.

Ablam cennete gitti

  • “Allah devletimizi bu operasyonda başarılı kılsın.” diyen Baba Terim, şöyle devam etti: “Bu terör denen illetin Allah belasını versin, devletimiz üstesinden gelecektir ve Elif’in öcünü alacaktır, buna inanıyorum. Bir değil on Elif feda olsun, vatanım sağ olsun. Devletim olmazsa ben şu an burada duramam. Beş kardeşi daha var, Allah onları bize bağışlasın ve uzun ömürler versin. Allah olmayana da evlat nasip etsin.” Elif’in ağabeyi İsmail Terim de patlama anında evde olduğunu belirterek, “Elif yaralandı, sokaktan geçen bir Suriyeli kişi arabasıyla hastaneye götürdü. Kardeşim şehit oldu, çok üzüldüm, Allah teröristlerin belasını versin.” dedi. Elif’in kız kardeşi Tuana Terim de ablasıyla arkadaş gibi olduklarını ifade ederek, “Bomba düştüğünü gördüm, ablam cennete gitti.” şeklinde konuştu.

PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında şehit olan sivillere veda
GÜNDEM
PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında şehit olan sivillere veda


6 bin askerle Münbiçe

6 bin askerle Münbiç'e

​Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG terör koridorunu paramparça etti.
Ambargo için alternatifler hazır

Ambargo için alternatifler hazır

​Avrupa ülkelerinin ambargo kararı TSK'yı etkilemeyecek.
Bir değilon Elif feda olsun

Bir değil
on Elif feda olsun

​Baba Halil Terim: Devletimiz Elif'in öcünü alacaktır.
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Srebrenitsa anneleri evlat nöbetine geliyor.
İstifa et

İstifa et

Mustafa ​Akıncı mecliste istifaya davet edildi.
Teröre destek Türkiye’ye köstek

Teröre destek Türkiye’ye köstek

​Avrupa Birliği bir kez daha PKK/YPG propagandası yaptı.

Silah şantajı kendilerini vurur

Silah şantajı kendilerini vurur

​Haluk Bayraktar Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlattı.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Yeniden<br>ihracat seferberliği

Yeniden
ihracat seferberliği

Kurların yükselmesi daha fazla ihracat için fırsat olabilir.
Akçakale canlandı

Akçakale canlandı

Tel Abyad'ın temizlenmesinin ardından sokaklar yeniden canlanıyor.
Paris'te <br>çaktık selamı!

Paris'te
çaktık selamı!

Sansürlü maçtan asker selamı ve 1 puanla döndük.
TVNET görüntüledi

TVNET görüntüledi

​Münbiç ve Ayn El Arab hatlarındaki terör üslerini görüntülendi.
ABD'den küstah yaptırım

ABD'den küstah yaptırım

Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı.
Tüyleri diken diken etti

Tüyleri diken diken etti

​Merih Demiral'ın görüntüsü sosyal medyada gündem haline geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.