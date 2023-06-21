Bir tekne faciası daha: 35 sığınmacı boğularak can verdi

Yunanistan'ın güneybatısında gerçekleşen ve 81 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından bir benzeri de Fas- Kanarya Adaları arasında yaşandı. Göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla 35 kişi hayatını kaybetti. Sığınmacıları taşıyan teknede 59 kişilikyer alıyordu.