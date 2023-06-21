Bir tekne faciası daha: 35 sığınmacı boğularak can verdi

Kanarya Adaları'nda tekne faciası
Yunanistan'ın güneybatısında gerçekleşen ve 81 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından bir benzeri de Fas- Kanarya Adaları arasında yaşandı. Göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla 35 kişi hayatını kaybetti. Sığınmacıları taşıyan teknede 59 kişilikyer alıyordu.
İspanyol deniz kurtarma servisinden yapılan ve Reuters'ta yer alan açıklamaya göre, Kanarya Adası'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda sığınmacıları taşıyan tekne battı.
Fas liderliğinde yürütülen kurtarma operasyonunda 24 kişi kurtarıldı.
Walking Borders ve Alarm Phone, botun başlangıçta 59 kişiyi taşıdığını söyledi.