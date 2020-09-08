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Birleşmiş Milletler Filistin konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler uyardı: Koronavirüs Filistin ekonomisini daha da kötüleştiriyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından Filistin ile ilgili rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda koronavirüs (Kovid-19) salgınının işgal altındaki Filistin topraklarında ciddi sıkıntı oluşturduğu ve zorlu ekonomik koşulların iki devletli çözümü tehdit ettiği vurgulandı. Filistin ekonomisine dair 2020-2021 öngörüleri pandemi öncesinde dahi olumsuzken pandemiyle birlikte daha da kötüleşti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut "ağır ekonomik koşulları" daha da kötüleştirdiğini bildirdi.

"İki devletli çözümü tehdit ediyor"

  • UNCTAD'ın açıkladığı yeni raporda, pandeminin işgal altındaki Filistintopraklarında büyük sıkıntı oluşturduğu ve zorlu ekonomik koşulların iki devletli çözümü tehdit ettiği vurgulandı.

Raporda, Kovid-19 salgını öncesinde dahi 2020 ve 2021'deki Filistin ekonomisiiçin öngörülerin zaten olumsuz olduğu ve kişi başına yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3 ila 4,5 düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

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Ekonomi gerilemeye devam ediyor

  • Filistin ekonomisinin 2019'da ve 2020'nin ilk yarısında gerilemeye devam etmesi nedeniyle, yüksek yoksulluk ve işsizlik oranlarının sürdüğüne değinilen raporda ve gayrisafi yurt içi hasılanın art arda üçüncü yılda düştüğü bilgisine yer verildi.

Raporda, Kovid-19'un işgal altındaki Filistin topraklarında "ağır ekonomik koşulları" daha da kötüleştirdiği uyarısı yapıldı.

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Filistin birçok sorunla boğuşuyor

UNCTAD'ın Küreselleşme Bölümü ve Kalkınma Stratejileri Direktörü Richard Kozul-Wright, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "borçluluk, güvensizlik ve yetersiz yatırımların" Filistin'de uzun süredir devam eden sorunlar olduğunu, bir de bunlara Kovid-19 salgınının eklendiğine dikkati çekti.

"Çözüme hiç olmadığı kadar uzaktayız"

  • Kozul-Wright, uluslararası toplumun 1974'te kabul edilen iki devletli çözüm vaadini yerine getirmemesi nedeniyle ekonomik durumun iyice kötüleştiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla, iki devletli bir çözüm için mücadele verdiğimiz yaklaşık 50 yıldan bahsediyoruz. Bence, bir çözüme ulaşmak için şimdiye kadar hiç olmadığımız kadar geride olduğumuzu söylemek yerinde olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi topraklarında inşaat izni alamıyorlar"

  • Filistinlilere Yardım Koordinatörü Mahmud Elhafif ise Filistinlilerin kendi topraklarında inşaat yapma izni alamadığını belirterek, "Ancak buna ek olarak, 2018'de İsrail, (yahudi) yerleşimcilerin şiddetiyle, Batı Şeria'daki 622 Filistinli yapıyı yıktı veya el koydu." diye konuştu.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 717 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Bu verilerle Filistin topraklarında toplam can kaybı 215'e, vaka sayısı 35 bin 463'e, iyileşenlerin sayısı 24 bin 226'ya ulaşmış oldu.

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