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Dünya İşgalci İsrailli askerin diziyle boynuna bastırdığı Filistinli O an George Floydu hatırladım
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Filistin'de George Floyd olayı

İşgalci İsrailli askerin diziyle boynuna bastırdığı Filistinli: O an George Floyd'u hatırladım

Dün sosyal medyada işgalci İsrail askerlerinin bir Filistinliye yaptığı sert müdahale gündem olmuştu. Görüntülerde işgalcilerin darp ettiği Filistinli Hayri Hanun, yerlerde sürüklenmişti. Bir işgalci askerin de diziyle boynuna bastırarak müdahele ettiği Hanun, o anlarda geçtiğimiz haftalarda ABD'de polisler tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un aklına geldiğini aktardı. Hanun, İsraillilerin kendisine müdahale etmesinin sebebinin ise savunmasız bir çocuğa silah doğrultmalarına engel olmaya çalışması olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Dün gündeme gelen görüntülerde işgalci İsrail askerinin, Filistinli Hanun'un boynuna diziyle bastırdığı görülmüştü.
Dün gündeme gelen görüntülerde işgalci İsrail askerinin, Filistinli Hanun'un boynuna diziyle bastırdığı görülmüştü.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sırasında, yerlerde sürükleyerek darp ettiği Filistinli Hayri Hanun, o anlarda ABD'de polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'u hatırladığını söyledi.

Hanun, yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için düzenledikleri gösteriye müdahale eden İsrail askerleriyle yaşadığı arbedeyi anlattı.

"Bedenlerimizle ve sesimizle, bombalara ve mermilere karşı durduk"

  • Tulkerim'in doğusundaki Enebte kentinde oturan 64 yaşındaki Hanun, "Toprağımızı korumak ve yerleşim birimi inşaatına karşı çıkmak için gittik. Silah taşımıyorduk. Filistin bayrağı taşıyorduk. Bedenlerimizle ve sesimizle, bombalara ve mermilere karşı durduk." dedi.

"Bir çocuğa silah doğrultmalarını engellemeye çalışıyordum"

  • Hanun, İsrail askerlerinin tüfeğini silahsız bir çocuğa doğrultmasını engellemeye çalıştığını belirterek bu nedenle kendisine saldırdıklarını ifade etti.

"Hareketsiz kaldığım o an George Floyd'u hatırladım"

İsrail askerlerinin saldırısını anlatan Hanun, "Bir anda kendimi yerde buldum. İsrail askeri diziyle omzuma çöktü. Hareketsiz kaldığım o anlarda ABD'de beyaz polisin öldürdüğü siyahi George Floyd'u hatırladım." diye konuştu.

"İsrail'in işgal ve baskısı sürdükçe direneceğiz"

  • Hanun, işgal bitene kadar "topraklarını savunmaya devam edeceklerini" vurguladı. İsrail işgali ve baskısıdevam ettiği müddetçe direneceğine dikkati çeken Hanun, "Tutuklamalar, saldırılar ve hatta cinayetler bizi yıldıramaz." şeklinde konuştu.

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İşgalci İsrail askerinden alçak müdahale: Yaşlı adamın boynuna diziyle bastırıp darp etti
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İşgalci İsrail askerinden alçak müdahale: Yaşlı adamın boynuna diziyle bastırıp darp etti
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sırasında, siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan ABD'deki polis şiddetini andıran görüntüler ortaya çıktı. İşgalci İsrail askerleri, 64 yaşındaki Filistinli Hayri Hanun'u yerlerde sürükleyerek darbetti. Bir İsrail askeri direnen yaşlı adamın sırtına ve boynuna dizini dayadı. İsrail askerlerinin şiddetine rağmen yaşlı adamın elindeki Filistin bayrağını yere bırakmaması dikkatleri çekti.

Görüntüler George Floyd olayını hatırlatmıştı

Tulkerm'e bağlı Cebara ve Şufe beldelerindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için dün düzenlenen gösteriye İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında bir İsrail askeri Hanun'un boynuna dizini dayamıştı. Hanun'a yapılan müdahale AA muhabiri tarafından görüntülenirken, olay ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesine benzetilmişti.

  • Bölge sakinleri, İsrailli yetkililerin geçen yıl kendilerine bu topraklarda bir sanayi bölgesi kurmak için yaklaşık 800 dönümlük bir alana el koymayı planladıklarını bildirdiğini belirtiyor. İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

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Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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