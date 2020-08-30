İsrail virüsten daha tehlikeli: İşgalci İsrail koronavirüs döneminde bile masum insanların evlerini yıkmaya devam ediyor

Bayram, kış, yaz, çocuk, yaşlı, salgın dinlemeyen İsrail’in zulmü devam ediyor. Rahmet Kapısı Mescidi’ni kapatma çalışmaları ve karantinadaki Filistin halkını açlığa mahkum etmesine yeni bir olay eklendi. Kudüs’ten gelen son görüntülerde İsrail askerlerinin silahla vurdukları Filistinli genci, öldükten sonra kelepçelediklerini görüyoruz. Bütün eziyetlere karşı İslam alemi, Uluslararası Minber-i Aksâ Derneği’nin kampanyasıyla tek yürek oldu. Bundan 51 yıl önce Mescidi Aksa’da çıkan yangının yıl dönümünde 25 ülkeden 91 katılımcıyı bir araya getiren etkinlikte Kudüs’teki olaylar ve Mescidi Aksa’nın geleceği konuşuldu. 17 ayını hücrede geçiren ve girerken de çıkarken de Mescidi Aksa’yı soran Dr. İkrime Sabri, bayrak bir isim olarak bütün Müslümanlara örnek oldu. O da konuşmacılar arasındaydı.

Uluslararası Minber-i Aksâ Derneği’nin düzenlediği etkinlikte 25 ülkeden 91 katılımcı alim ve yazar tek yürek oldu.

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YIKIMLAR HIZ KAZANDI

İkrime Sabri

İsrail’in Rahmet Kapısı Mescidi’nin kapatılması ile ilgili aldığı kararı Yeni Şafak Pazar ekine değerlendiren Mescid-i Aksa İmamı Dr. İkrime Sabri, “Öncelikle Siyonistlerin şunu anlaması gerekiyor. İsrail’in Mescid-i Aksâ üzerinde en ufak bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Buna hakkı ve yetkisi yoktur. Bu sebepten dolayı İsrail’in Rahmet Kapısı Mescidi hakkında almış olduğu ya da alacağı tüm kararlar yok hükmündedir. Siyonistler bu mescide el koyup yerine sinagog yapmak istiyorlar. Ve kendilerince ‘Biz de ziyarette bulunmak istiyoruz’ diye bir bahane öne sürüyorlar. Oysa bu söyledikleri ne Müslümanlar tarafından kabul edilebilinecek bir şey ne de aklın kabul edebileceği bir şeydir. Çünkü ziyaret dediğimiz şey ev sahibinin izni ve bilgisi dâhilinde gerçekleşir. Siyonistlerin yapmaya çalıştıkları şey gaspçılık ve el koyma girişimidir. Mescid-i Aksâ’ya düzenledikleri baskınlar da ziyaret olarak adlandırılamaz” diyor.

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Pandemi sürecinde Kudüs halkının olumsuz etkilendiğini belirten Sabri, şunları söylüyor: “Malum virüs Kudüs halkını da birçok alanda olumsuz olarak etkiledi. Halkımız bu virüs döneminde her zamankinden daha zor bir imtihan geçiriyor. Özellikle Kudüs’teki esnafların ve gündelik çalışan insanların ekonomik olarak dayanma gücü neredeyse kalmadı. Bütün bu zorlukların yanında siyonist İsrail hayatı kolaylaştırmak şöyle dursun ev yıkım faaliyetlerine daha da bir hız verdi. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu yıkımlar zaten virüsten dolayı büyük zorluklar yaşayan Kudüs halkına daha büyük zarar veriyor.”

İsrail’İn baskıları, eziyetleri ve yıpratma politikası hiçbir Filistinli’yi korkutmuyor. Gerek meydanlarda eylem yapılıyor, gerekse zalime taşla karşılık veriliyor.

OYNAT 01:39 Filistin'in cesur kızı artık serbest İsrail yönetimi, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi (17) ve annesini serbest bıraktı.

Temimi ve annesi Neriman, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinin girişinde serbest bırakıldı. Temimi, 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. BiP'te paylaş

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KALBİMİZ MESCİDİ AKSA’YA VURGUN KALACAK

Abdullah Cahit Dinç

Uluslararası Minberi Aksa Derneği Başkanı Abdullah Cahit Dinç, hedeflerini şu sözlerle anlatıyor: “Kudüs’ün özgürlüğü iki milyar Muhammed ümmetinin bu özgürlük için birlikte çalışmasına bağlıdır. Son yıllarda bu bilinç eskiye nazaran çok yüksek olsa da maalesef ümmetin büyük çoğunluğu Kudüs ve Mescidi Aksa konusunda yeterince bilgi sahibi değil. Bizler tüm dünya Müslümanlarının Kudüs ve Mescidi Aksa bilincini artırmayı hedefledik. Bu hedefi gerçekleştirirken de iki milyar insana ulaşmanın en mantıklı yolunun toplumun önder isimlerine, imamlarına, hatiplerine, davetçilerine ve vaizlerine ulaşmak olduğuna karar verdik. Bu zümreyi de kısaca “minber” kelimesi özetler aslında. Minbere ya da kürsüye çıkanlar, toplumlara bir şeyler anlatanlar Kudüs ve Mescidi Aksa’yı anlarsa o zaman tüm insanlara anlatabilirler. Derneğimiz, Mescidi Aksa’nın minberi (Minber-i Aksâ) ile ümmetin tüm minberleri arasında bir bağ kurma hedefindedir.”

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Sosyal, dini, siyasi baskıların yanına ekonomik zulmü de ekleyen İsrail’in politikaları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı. Her şartta tek yürek olan ve Kudüs’ün maneviyatını koruyan halk, zor günler geçiriyor. Uluslar arası Minberi Aksa Derneği Başkanı Abdullah Cahit Dinç, “Kudüs’ten gelen yardım taleplerine yetişemiyoruz. Buna rağmen halk, dimdik ayakta” ifadelerini kullanıyor.

Video konferans şeklinde çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliklerde İsveç’ten Lübnan’a, Cezayir’den Karadağ’a birçok isim yer aldı. Avustralya Müftüsü Dr. Ali Ebu Muhammed, “Medeniyet ne kadar genişlerse genişlesin Allah’ın mescidinde secde edenler buluşacaktır. Siyasi sembollerle kültürel, ekonomik hainlik yapılsa da Müslümanların kalbi Mescidi Aksa’ya vurgun kalacak. Kudüs, Filistin’in hakkını savunmakla kurtulacaktır. Şimdi olmasa da gelecekte olacağına iman ettik. Pazarlık aracı yapmak isteyenler bu hayalde uyanacak. Müslümanların gayreti tarihin bir yerinde ortaya çıkacaktır. Zafer uzak değildir. Aksa’nın hakkını, namusunu, Müslümanların şerefini koruyan herkesi selamlarım” ifadelerini kullandı. “Mescidi Aksa davasını herkese ulaştırmayı hedefliyoruz” diyen Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmet Reisuni ise sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilinmelidir ki, yanlarında olmak bizim sorumluluğumuz. Alimlerin, idarecilerin, sıradan insanların, herkesin mesuliyeti vardır. Yapılacak ve önerilecek şey, İslamî boyutun göz önüne alınmasıdır. Kudüs sadece Filistin’in değil bütün Müslümanların başkentidir. Yapılan sözleşmelerin hiçbir değeri yoktur.”

Ahmet Reisuni





AYNI GÖNÜL COĞRAFYASINDA YAŞIYORUZ

Düzenlenen etkinliklerde farklı coğrafyalardan isimlerin olmasını yorumlayan Dinç, “Ümmet tarih boyunca birçok konuda ihtilaf etmiştir. Ancak mesele cihat olduğunda bir olmayı başarmışızdır. Cihat ibadeti ister mal ile ister beden ile yapılsın daima ümmeti bir araya getirmiştir. Kimse Doğu Türkistan’da Müslüman olduğu için zulüm görenler için farklı bir fikir beyan etmez. Elinden gelen ne varsa yapmak ister. Suriye’deki gözyaşı döken çocukların gözyaşlarını silme konusunda ümmet hemfikirdir. Dünya Müslümanları için cihat ibadetinin başkenti bugün Kudüs’tür. Çünkü Doğu Türkistan’daki mazlumun da Suriye’deki mazlumun da gözyaşı Kudüs özgür olduğunda dinecektir. İşte bütün bu bilince sahip olan her Müslüman daima bir olmaya gayret ediyor. Çünkü bunu bize Kudüs öğretiyor. Çünkü gönüller Kudüs’te buluşunca anlıyoruz ki aslında biz farklı coğrafyaların insanları değiliz. Bizler aynı gönül coğrafyasında yaşayan ve dinimizin ilan ettiği üzere kardeşleriz” şeklinde konuşuyor.

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ESNAF SİFTAHSIZ KEPENK KAPATIYOR

İsrail baskısına koronavirüs salgını eklenen Filistinliler zor günler geçirmeye devam ediyor. “Şu anda Kudüs’te tarihte görülmedik bir hızla Müslümanların evleri yıkılıyor. Ayrıca pandemi zamanında Müslümanlar kendi başlarına terk edildi. İsrail başkasının yardım etmesine müsaade etmiyor” diyen Dinç, “Ziyaretçiler virüsten dolayı Kudüs’e gidemiyor. Kadim şehirde esnaf sadece biz buradayız, Mescidi Aksa’nın yanındayız demek için açıyor dükkânını ve siftahsız kapatıyor. Şu an Kudüs’ten gelen yardım taleplerine yetişemiyoruz. Kaç kişinin akşam yatağına aç girdiğini bilemiyoruz. Tüm bunların karşısında Kudüs ve Kudüs halkı dimdik ayakta. En ufak bir olayda Mescidi Aksa’ya koşuyorlar. Ne pahasına olursa olsun tüm Müslümanlar adına bu nöbeti tutacaklarını Kudüs’ü asla terk etmeyeceklerini haykırıyorlar. Allah onlardan razı olsun” diyerek son gelişmeleri aktarıyor.

Ayasofya öze dönüşün müjdesi

Fotoğraf: Arşiv

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması ümmet içinde büyük bir sevinçle karşılandığını hatırlatan Abdullah Cahit Dinç, iki yapının bağı hakkında şunları söylüyor: “Cumhurbaşkanımızın Ayasofya’nın açılması ile Mescid-i Aksâ’nın özgürlüğünü ilişkilendirmesi de büyük bir moral oldu. Mazlumlara bir ümit verdi. Bu manevi destek Kudüslüler için gerçekten çok önemli. Korona mikrobundan daha uzun bir süredir, daha büyük kayıplar vererek Siyonizm mikrobu ile mücadele ediyorlar. Bu mücadeleye yapılan manevi destekler onların direncini artırıyor ve yalnız olmadıklarını bir kere daha hatırlıyor. Örneğin biz Türkiye’de meydanlara inip kahrolsun İsrail dediğimizde İsrail o gün kahrolup yıkılmıyor evet ama Kudüslü Müslümanlar yalnız olmadıklarını anlıyorlar. Müslümanların morallerinin bu denli yüksek olduğunda da, işte o an İsrail kahroluyor. Ben bir siyasetçi olmadığım için meselenin siyasi etkileri ile ilgili bir yorumda bulunamam. Ama birinci ve tek gündemi Kudüs olan bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak şunu söyleyebilirim. Öyle ya da böyle Mescid-i Aksâ tekrar özgür olacak. Ayasofya’nın özüne dönmesi bunun bir müjdesidir. Filistinli kardeşlerimiz de bu durumun farkındadır.”