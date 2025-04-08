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Birmingham’ı fareler bastı

Birmingham’ı fareler bastı

04:008/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Temizlik görevlileri, istedikleri ücretlerini alamadıkları sebebiyle haftalardır grev yapıyor.
Temizlik görevlileri, istedikleri ücretlerini alamadıkları sebebiyle haftalardır grev yapıyor.

İngiltere’nin Birmingham şehrinde temizlik görevlilerinin grevi nedeniyle çöpler haftalardır toplanmadı. Bu nedenle şehri fareler istila etti. İngiltere'nin ikinci büyük şehri olan ve nüfusu 1.2 milyona ulaşan Birmingham'ın temizlik görevlileri, istedikleri ücretlerini alamadıkları sebebiyle haftalardır grev yapıyor. CNN'de yer alan bir haberde, çöp torbası yığınlarının birkaç metre yüksekliğe ulaştığı ve bazı mahallelerde farelerin yuvalandığı ifade edildi. Haşere kontrolörü Will Teams, temizlik işçilerinin grevleri başladığından beri evlerinde fare bulan insanlardan gelen telefonların sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını dile getirdi. Bir mahalle sakini de “Her yerde çöp var, her yerde fareler var, kedilerden daha büyükler. Burası Britanya. 2025 yılındayız. Neler oluyor?" ifadelerini kullandı.


#İngiltere
#Birmingham
#fare

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