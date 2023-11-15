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Bloomberg: ABD İsrail'e silah transferini 'sessizce' artırıyor

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, savunma bakanlığının dahili listesine atıfta bulunarak, Pentagon'un İsrail'in "Apaçi savaş gemisi filosu için daha fazla lazer güdümlü füzenin yanı sıra 155 mm'lik mermiler, gece görüş cihazları, sığınak avcısı mühimmatları ve yeni silahları içeren ordu araçları taleplerini yerine getirdiğini" yazdı.

08:17 - 15/11/2023 Çarşamba
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Silahlar, Bloomberg'in ekim sonu tarihli olduğunu söylediği bir belgede listeleniyor.


Açıklamada, "Silahlar halihazırda sevk ediliyor veya Savunma Bakanlığı bunları ABD ve Avrupa'daki stoklardan temin etmeye çalışıyor.


Örneğin Ekim sonu itibarıyla 36 bin mermilik 30 mm top mühimmatının tamamı, talep edilen M141 sığınak avcısı mühimmatından bin 800 adet ve en az 3 bin 500 gece görüş cihazı teslim edildi" denildi.


ABD , İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor


Bloomberg, Pentagon sözcüsünün ayrıntıları tartışmayı reddettiğini ancak bakanlığın yaptığı açıklamada "İsrail'in kendisini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ABD sanayi kanallarına kadar çeşitli yollardan yararlandığını" söyledi.


İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken insan hakları savunucuları Washington'a İsrail hükümetine net destek sağlamayı bırakması ve silah transferlerine son vermesi çağrısında bulundu.


ABD , İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.

#Bloomberg
#ABD
#İsrail
2 saat önce
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