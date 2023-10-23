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Dünya

BM duyurdu: 14 yardım tırı daha Gazze'ye ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths tarafından yapılan açıklamada, yardım taşıyan 14 tırın daha Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiği belirtildi.

00:40 . 23/10/2023 Pazartesi
AA
Griffiths, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, işgalci İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sınırı geçen 20 tırlık ilk yardım konvoyunda, Mısır Kızılayı ile BM'den sağlanan ve BM'nin desteğiyle Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmasına izin verilen hayat kurtarıcı malzemelerin yer aldığını bildirmişti.

Griffiths, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, işgalci İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sınırı geçen 20 tırlık ilk yardım konvoyunda, Mısır Kızılayı ile BM'den sağlanan ve BM'nin desteğiyle Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmasına izin verilen hayat kurtarıcı malzemelerin yer aldığını bildirmişti.

Griffiths, sosyal medya platformu X'ten, Gazze'ye ulaşan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Yardım taşıyan 14 tırın daha Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini aktaran Griffiths, yardımların Mısır Kızılayı ve BM tarafından sağlandığını belirtti.

Griffiths bunu, "insani yardıma şiddetle ihtiyaç duyan milyonlarca insan için küçük bir umut ışığı" olarak nitelendirdi.

Çok daha fazlasına ihtiyacın olduğunu vurgulayan Griffiths, "Özellikle Filistin tarafındaki yardım çalışanlarına, risklere rağmen malları boşaltmak için hemen harekete geçtikleri için minnettarım. Gerçek kahramanlar. Onların da korunmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.


#Martin Griffiths
#Refah Sınır Kapısı
#BM
#yardım
#Gazze
#Filistin
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