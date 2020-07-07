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Dünya BM Esed savaş suçu işliyor
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BM: Esed savaş suçu işliyor

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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