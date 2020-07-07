BM: Esed savaş suçu işliyor

Hayat

Ekşi maya, yerel un, gerçek tohumuyla Anadolu ekmeği: Nihayet dergi temmuz sayısında ekmeği masaya yatırdı

Pandemi sürecinde toplumdan izole bir şekilde yaşarken sosyal medyada sıklıkla karşılaştığımız ekmek fotoğrafları ile yeni bir keşif yapmış gibi yaşadık. Sağlıklı ekmek yemek için birbirimizle yarışırken bizzat ekmek memleketi olan bu topraklara haksızlık etmiş olacağız ki Nihayet dergi yeni sayısında ekmeği masaya yatırıyor.