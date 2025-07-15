BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırıları endişe verici

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, basın toplantısında İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılara yönelik açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Guterres, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarından endişe duyduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarından endişe duyduğu belirtilerek, İsrail'e Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılardan kaçınması çağrısı yaptığı bildirildi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
BM Genel Sekreteri'nin ayrıca Suriye'de Dürzilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde süren şiddetten derin endişe duyduğunu ifade eden Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerini, özellikle mezhepsel gerilimleri körükleme riski taşıyan eylemleri kınamaktadır." dedi.
Dujarric, Guterres'in, yerel liderlerle Suriye yönetimine gerilimi düşürme, sivilleri koruma ve sükuneti yeniden tesis etme çağrısında bulunduğunu söyledi.
"Bölgede daha fazla şiddet söylemine ihtiyaç yok"
Süveyda olayları
Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.
Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.
Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.
Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.
Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.
Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.