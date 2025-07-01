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BM Gıda ve Tarım Örgütü: Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı

BM Gıda ve Tarım Örgütü: Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı

17:371/07/2025, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İsrail soykırım savaşının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tarımı ortadan kaldırdığını ve kentin yalnızca yüzde 4,6'lık bir kısmında tarıma elverişli bir toprak bıraktığını duyurdu.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, FAO Genel Müdür Yardımcısı ve Yakın Doğu ile Kuzey Afrika Bölge Temsilcisi Abdelhakim El-Waer, “Şu anda Gazze'ye tek bir tohum ya da gübre torbası bile ithal edemiyoruz” ifadelerini kullandı.


Waer, "İnsani yardıma erişim yeniden sağlandığında bu desteği sunmaya hazır olacağız. Ancak bu süreçte, gıda güvenliğini artırmak amacıyla Gazze'deki çiftçileri desteklemenin alternatif yollarını da araştırıyoruz" dedi.


FAO'nun açıklamasında, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze topraklarının yalnızca yüzde 4,6'sının ekilebilir durumda kaldığı vurgulandı.


Açıklamada, “Ekilebilir arazilerin son derece kısıtlı olması nedeniyle, çiftçiler çadırlar arasında veya hasar görmüş evlerin enkazları arasında geçici alanlarda tarım yapmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.


Gazze Şeridi'ndeki tarımsal gıda üretiminin içinde bulunduğu çöküş haline dikkat çekilen açıklamada, kısa süre önce Refah ve Han Yunus bölgelerinde 200 çiftçiye destek sağlandığı belirtildi.


Açıklamada, “Bu destek, mevcut arazilerin etkin kullanımını artırarak en çok ihtiyaç duyulan temel ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor” denildi.

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