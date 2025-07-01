BM Gıda ve Tarım Örgütü: Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, FAO Genel Müdür Yardımcısı ve Yakın Doğu ile Kuzey Afrika Bölge Temsilcisi Abdelhakim El-Waer, “Şu anda Gazze'ye tek bir tohum ya da gübre torbası bile ithal edemiyoruz” ifadelerini kullandı.