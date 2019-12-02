Dünya BM Güvenlik Konseyi aralık dönem başkanlığını ABD devraldı
AMERİKA

BM Güvenlik Konseyi aralık dönem başkanlığını ABD devraldı

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aralık ayı dönem başkanlığını devraldı. Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri, 5 Aralık'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Haber Merkezi AA
ABD ve Birleşmiş Milletler Bayrakları
ABD ve Birleşmiş Milletler Bayrakları

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aralık ayı dönem başkanlığını devraldı.

15 üyeli BMGK'nin daimi üyelerinden veto hakkına sahip ABD, aralık dönem başkanlığını İngiltere'den devraldı.

5 Aralık'ta bir araya gelecekler

  • ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK üyesi ülkelerin temsilcilerinin 5 Aralık Perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile öğle yemeğinde bir araya geleceğini söyledi.

BMGK, 13 Aralık'ta Craft'ın daveti üzerine Kentucky eyaletine bir ziyaret de gerçekleştirecek. ABD'nin dönem başkanlığında BMGK'nin, İran'ın nükleer programını da ele alması bekleniyor.

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