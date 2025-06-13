Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
BM Güvenlik Konseyi İran'ın talebiyle bugün toplanacak

BM Güvenlik Konseyi İran'ın talebiyle bugün toplanacak

17:2513/06/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İran'ın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanıyor. İran, BM'ye gönderdiği mektupta İsrail'in "yasa dışı ve korkakça" saldırılarına kararlı yanıt vereceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'ın acil çağrısı üzerine, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek.


İran, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben gönderdiği resmi mektupta, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları "yasa dışı ve korkakça" olarak nitelendirdi. Mektupta ayrıca, Tahran yönetiminin bu saldırılara "kararlı ve orantılı bir şekilde yanıt vereceği" açıkça ifade edildi.


#BM
#İran
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? Pazar günü ulaşım bedava mı?