BM Güvenlik Konseyi İran'ın talebiyle bugün toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'ın acil çağrısı üzerine, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek.

İran, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben gönderdiği resmi mektupta, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları "yasa dışı ve korkakça" olarak nitelendirdi. Mektupta ayrıca, Tahran yönetiminin bu saldırılara "kararlı ve orantılı bir şekilde yanıt vereceği" açıkça ifade edildi.