BM: Somali'de bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İspanyol ekibi Real Madrid, 14 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'ni 19 kez ile en çok İspanyol takımları kazanırken, İngilizler 14, İtalyanlar ise 12 defa Devler liginde mutlu sona ulaştı.