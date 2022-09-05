Dünya BM Somalide bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir
AFRİKA

BM: Somali'de bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, basına yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Somali'deki gıda sorununa dikkati çekti. Griffiths, Somali'nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​BM: Somalide bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir
Somali kıtlıkla karşı karşıya.

Gıda sorunu ve kıtlığın ülkenin özellikle güneyindeki Bay bölgesini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Griffiths, "Kıtlık kapıda" ifadesini kullandı.

Griffiths, ülkenin uzun süredir devam eden kuraklıkla mücadele ettiği bilgisini paylaşarak bunun üzerine Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinin gıda sorunu ve kıtlığı körüklediğini sözlerine ekledi.

Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

Türkiye’den Somali’ye uzanan kardeşlik eli neticelerini vermeye devam ediyor
DÜNYA
Türkiye’den Somali’ye uzanan kardeşlik eli neticelerini vermeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü
Sesi duyan yardıma koştu

Sesi duyan yardıma koştu

Zonguldak'ta şaşkına çeviren görüntü.
Ebeveynlere ilk gün önerisi

Ebeveynlere ilk gün önerisi

​Uzmanlar 'mutlaka yapın' diyerek açıkladı.
Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı

Bakan Nebati: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz.

​Alman istihbaratı açıkladı

Meteorolojiden 8 ile kodlu uyarı yapıldı.

​Bakan Ersoy açıkladı: İlk altı ayda 586 bin kişi ziyaret etti

​Tam altı yılda tamamladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.