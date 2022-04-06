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Dünya BM Ukraynada en az bin 563 sivil öldü
AVRUPA

BM: Ukrayna'da en az bin 563 sivil öldü

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az bin 563 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 213 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 278 bin 789 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BM: Ukraynada en az bin 563 sivil öldü
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-5 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 278 bin 789 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

  • Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 490 bin 447), Romanya'ya (654 bin 825), Moldova'ya (399 bin 039), Macaristan'a (398 bin 932) ve Slovakya'ya (302 bin 417) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

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En az bin 563 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-5 Nisan'da en az 1563 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 213 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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