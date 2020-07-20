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Dünya BM uyardı Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi felaket olur
AMERİKA

BM uyardı: Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi felaket olur

Birleşmiş Milletler (BM) Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginliğin ardından, çatışmanın büyümesinin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Stephane Dujarric
Stephane Dujarric

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, iki ülke arasında yaşanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini belirtti.

  • Azerbaycan ve Ermenistan'a azami itidal çağrısı yapan Dujarric, "İki ülke arasında büyük bir çatışma, felaket olur." dedi.

Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
OYNAT 00:49
Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.


Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde devam eden çatışmalarda ise Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker hayatını kaybetmişti.

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