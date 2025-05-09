BM'den kritik Gazze açıklaması: İsrail insanları yerinden edilme ve ölüm arasında seçime zorlayacak

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazze'de değiştirmeyi ve kontrol altında tutmayı hedeflediği yardım dağıtım planının, Gazze'deki aileleri "yerinden edilme ve ölüm arasında seçim" yapmaya zorlayacağını bildirdi.

Elder ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sözde yardım planı Gazze'deki kıtlığa çözüm değil

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik yardımların dağıtılmasıyla ilgili değişiklik içeren ve bunları kontrol altında tutmaya ilişkin planını değerlendiren Elder, "İsrail'in yardım planı, Gazze ailelerini yerinden edilme ve ölüm arasında seçim yapmaya zorlayacak. Plan, 18 aylık savaş nedeniyle bitkin düşmüş ailelerin acılarını, hayatlarını tehlikeye atma ve daha fazla yerinden edilmeye yol açma riski taşıyor." dedi.

Elder, planın "temel insani ilkelere aykırı" ve "baskı taktiği olarak hayati ürünler üzerindeki kontrolü güçlendirmek" için tasarlanmış gibi göründüğünü vurguladı. "Sivillerden erzak toplamak için askeri bölgelere gitmelerini istemek tehlikeli." diyen Elder, insani yardımın asla pazarlık kozu olarak kullanılmaması gerektiğine dikkati çekti. Elder, mevcut abluka nedeniyle Gazze'ye gıda, su ve ilaç gibi yardımların ulaşmasının engellendiğini kaydederek "Şu anda Gazze'ye giren tek şey bombalar." diye konuştu.

UNOCHA Sözcüsü Laerke de İsrailli yetkililerle son haftalarda devam eden müzakerelerin temel sorunların çözülmesinde başarısız olduğunu söyledi. Laerke, "Onların bize bildirdiği mevcut durum, Gazze'nin tamamen abluka altına alınmasından önce mümkün olan oranda hayat kurtarma faaliyetlerine devam etmemize izin vermeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'deki ateşkes sırasında BM öncülüğündeki yardım ölçeğinin başarısını hatırlatan Laerke, "İsrailli yetkililere, bizim ve ortaklarımızın Gazze'nin hemen dışında sadece birkaç kilometre ötede bulunan yardımı kolaylaştırmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Gazze'ye yardım ulaştırılan sistemi değiştirmek istiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için başlatacağı kapsamlı saldırılarla insani yardımların girişine izin vereceği, geçişine izin verilecek bu yardımların 2 Mart'ta başlayan insani yardım ambargosu öncesindeki miktardan çok daha az olacağı belirtiliyor.

Ayrıca yardımların, ordunun denetiminde yalnızca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girmesine izin verileceği kaydediliyor.