BM'den Rusya'ya izin verin çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Guterres, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC), 3. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca tüm savaş esirlerine tam erişim hakkı verilmesi yönünde Rusya'ya yaptığı çağrıyı yineler." ifadesini kullandı.

ICRC ise yaptığı açıklamada, aylardır hapishaneyi ziyaret etmeye hazır olduklarını ancak erişim izni alamadıklarının bilgisini verdi.

Ukraynalı yetkililer, ICRC'ye, 2014'ten bu yana Rusya'nın kontrolündeki Donetsk'teki hapishaneyi ziyaret etmesi çağrısında bulunuyordu.

Rusya ve Ukrayna, geçen ay, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde en az 200 kişilik esir değişimi gerçekleştirmişti.

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