Dünya BMden Rusyaya izin verin çağrısı
AVRUPA

BM'den Rusya'ya izin verin çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Guterres, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC), 3. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca tüm savaş esirlerine tam erişim hakkı verilmesi yönünde Rusya'ya yaptığı çağrıyı yineler." ifadesini kullandı. ICRC ise yaptığı açıklamada, aylardır hapishaneyi ziyaret etmeye hazır olduklarını ancak erişim izni alamadıklarının bilgisini verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
BMden Rusyaya izin verin çağrısı
Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Guterres, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC), 3. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca tüm savaş esirlerine tam erişim hakkı verilmesi yönünde Rusya'ya yaptığı çağrıyı yineler." ifadesini kullandı.

ICRC ise yaptığı açıklamada, aylardır hapishaneyi ziyaret etmeye hazır olduklarını ancak erişim izni alamadıklarının bilgisini verdi.

Ukraynalı yetkililer, ICRC'ye, 2014'ten bu yana Rusya'nın kontrolündeki Donetsk'teki hapishaneyi ziyaret etmesi çağrısında bulunuyordu.

Rusya ve Ukrayna, geçen ay, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde en az 200 kişilik esir değişimi gerçekleştirmişti.

Birleşmiş Milletler Rusya'daki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı
DÜNYA
Birleşmiş Milletler Rusya'daki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı

Rusya’dan Birleşmiş Milletler’in kararına tepki: Çifte standart
DÜNYA
Rusya’dan Birleşmiş Milletler’in kararına tepki: Çifte standart
Konstantinos Florostan provokasyon

Konstantinos Floros'tan provokasyon

​Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dan kışkırtıcı hamle.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji il il uyardı
Maden ocağındaki korku dolu anları anlattı: Patlama rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.

​Trakya bölgesi en uygun adres olarak görülüyor.

​Evlerine sığmayan kütüphaneler kurdular.

​Hindu liderin oğlu Çavdari yakınları tarafından dışlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.