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BM'den Ukrayna'ya savaş tazminatı kararı

Ukrayna'da aylardır devam eden Rus işgali, uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'nın savaş tazminatı talebi çoğunluğun desteğiyle kabul edildi. Rus tarafı ise kararı ikiyüzlülük olarak niteleyerek, "ABD de Vietnam, Irak, Kore ve Yugoslavya'ya tazminat ödesin" açıklamasında bulundu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
BMden Ukraynaya savaş tazminatı kararı
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Rusya’nın Ukrayna’ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi. 73 ülkenin çekimser kaldığı oylamada, kabul kararı 14’e karşı 94 oyla geldi. Karar, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı ‘yanlış eylemlerinden’ kaynaklanan ‘hasar, kayıp veya yaralanmanın tazmini için uluslararası bir mekanizma’ oluşturma ihtiyacını kabul ediyor. Yapılan oylamada Çin, Belarus, Küba, İran ve Suriye’nin içinde bulunduğu 14 ülke “ret” oyu verirken, Türkiye ise “kabul” oyu kullanan 94 ülke arasında yer aldı.

MEDVEDEV: VİETNAM VE IRAK’A DA ÖDENSİN

Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna’ya tazminat ödemesini isteyen kararın kabul edilmesinin ardından Genel Kurul’un ABD’den Kore, Vietnam, Irak, Yugoslavya ve diğer ülkelere verdiği kayıpların tazminini istemesi gerektiğini söyledi. Medvedev, kararın Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planlarını meşrulaştırmayı amaçladığını söyledi. Rus yetkili, “Anglo-Saksonların yasa dışı olarak bloke edilen Rus varlıklarını çalmak için yasal bir dayanak aradıkları açık” dedi.

SOYGUNU TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kremlin Sözcüsü Peskov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna’ya savaş tazminatı ödemesine yönelik kabul edilen karara tepki gösterdi. Peskov, “Bu sürecin organizatörleri rezervlerimizin soygununu tamamlamaya çalışıyor. Bu, BM platformunun kullanılarak soygunun resmileştirilmesidir” dedi. Rusya’nın dondurulan altın ve döviz rezervleri için gereken her şeyi yapacağını vurgulayan Peskov, “Son altı aylık dönemde özel mülkiyetin, uluslararası hukukun tüm kurallarının çiğnenmesiyle birlikte, bu tür haraççılık gibi el koyma yöntemleri hakim. Atacağımız adımlarımızı belirlerken tüm bunları dikkate alacağız” ifadelerini kullandı.

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