BM'den ürküten açıklama: İklim değişikliği 80 milyon kişiyi daha açlığa itebilir

"İklim değişikliği, 2050'ye kadar 80 milyon insanı daha açlığa itebilir" ifadesini kullanan Türk, bunun, gıda eksikliğiyle ilgili olmadığını, gıdayı erişilemez, karşılanamaz ve sürdürülemez hale getiren sistemlerle ilgili olduğunu vurguladı.