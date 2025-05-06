Gazze'yi yok etme planı: Ölüm açlık sürgün

Terör devleti İsrail'de Güvenlik Kabinesi, Gazze’deki durumu değerlendirmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in katıldığı toplantısında Gazze’yi işgal kararı aldı. Hamas’ı Gazze’den çıkarmak ve elindeki İsrailli esirleri geri almak için “En iyi planı” hazırladığını öne süren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamen işgal edilmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, Zamir ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, binlerce yedek askerin göreve çağrıldığını ilan etti. 19 aydır 52 bini aşkın sivili öldürüp, Gazze’nin yüzde 90’ını tahrip eden ve iki aydır tek bir gıda kolisinin Gazze’ye girişine izin vermeyen işgal devleti, bu planla Gazze’de yaşayan 2.3 milyon Filistinliye ölüm, açlık ve sürgün seçeneklerini dayatıyor. Filistin direnişinden gelen açıklamada ise "Bugüne kadar yapmadığınız ne kaldı" sorusu yöneltilerek, Filistinlilerin iradesinin kırılamayacağının altı çizildi.





ÖNCE TEHCİR SONRA İŞGAL

AFP’nin Güvenlik Kabinesi toplantısında yer alan kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, işgal planı Genelkurmay Başkanı Zamir tarafından cuma günü sunuldu. Söz konusu kaynakların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre ise Netanyahu, yapılan değerlendirmelerin ardından bu planın “Hamas’ı Gazze’den çıkarmak ve esirleri kurtarmak için en iyi plan olduğunu” söyledi. Toplantıdaki konuşmasında, söz konusu planın öncekilerden temel bir farkı olduğunu belirten Netanyahu, “Öncekilerin aksine baskın ve taramalarla yetinmeyeceğiz. Ordu, Gazze’de alan tutacak. İşgal tedrici olacak genişleyerek ve önceliği kuzey ve orta kesimdeki tüm Filistinli sivilleri güneye tehcir etmeye vereceğiz” dedi. Netanyahu, bu planla hem Hamas’ın Gazze’den çıkarılması hem de esirlerin geri alınması hedeflerinin gerçekleştirileceğini iddia ederek planı savundu.





FİLİSTİNLİLERİ AÇ BIRAKMAKTA KARARLILAR

ABD ve İsrail arasında yürütülen müzakerelerde Gazze’deki tam kuşatmanın devam etmesiyle birlikte insani yardımların İsrail tarafından bölgedeki sivillere ulaştırılması kararlaştırılmıştı. Güvenlik toplantısında bu konu da gündeme gelirken aşırı sağcı Ulusal Savunma Bakanı İtamar Ben-Gvir, insani yardımların kesinlikle Gazze’ye girişine izin verilmemesini istedi. Genelkurmay başkanı Eyal Zamir de ordunun “Öfkeli ve aç kalabalıklara yardım dağıtma sorumluluğunu üstlenemeyeceğini” söyledi. Netanyahu ve Katz da tam kuşatmanın sürmesi yönünde görüş bildirdi.





BİNLERCE YEDEK SİLAHALTINA ALINACAK

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Savunma Bakanlığı’nın binlerce yedek askeri göreve çağırma talebini onayladığını bildirdi. Zamir, “Esirleri geri almak ve Hamas’ı yenilgiye uğratmak için baskıyı artıracaklarını” dile getirdi. İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Zamir’den binlerce yedek askeri göreve çağırma kararını parlamentoda açıklaması talep edildi. Knesset’teki ordu temsilcileri ise Gazze’yi işgal planı için 7 bin 500’ü muharip olmak üzere toplam 12 bin yedek askere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.





HAMAS'TAN CEVAP: DAHA NE YAPABİLİRSİNİZ?

İsrail’in Gazze’yi işgal planına Hamas’tan da tepkiler geliyor. Hamas Siyasi Ofis Üyesi İzzet Raşak, konuya dair Telegram'dan yayınladığı açıklamada, İsrail’in saldırıları genişletme tehdidine karşı, 19 aydır işlenen soykırımlara dikkat çekerek, “Yapmadığınız ne kaldı?” diye sordu. Açıklamasında, "İnsanları açlığa mahkum ettiniz, yaktınız, yıktınız ama irademizi kıramadınız" diyerek, saldırıları genişletme çabalarının başarısızlığa ulaşacağını ve esirlerin ancak takasla serbest kalabileceğini vurguladı. Hamas Siyasi Ofis üyelerinden Mahmud el-Merdavi de bu tehditlerin Filistin halkını haklarından vazgeçiremeyeceğini vurgulayarak, "İsrail'in bu girişimi de başarısızlıkla sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.



