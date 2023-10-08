BMGK bugün olağanüstü toplanacak

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere ilişkin, "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Tüm taraflara, hemen çatışmaya son verme ve her yer ve zamanda sivilleri koruma çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuşmuştu.