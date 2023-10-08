BMGK bugün olağanüstü toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün yapacağı olağanüstü toplantıda son gelişmeleri değerlendirecek.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, karadan denizden ve havadan çok sayıda noktadan dün sabah, İşgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattı.
Ülkede adeta hayat durdu. Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.
BMGK bugün toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün yapacağı olağanüstü toplantıda son gelişmeleri değerlendirecek.
Genel Sekreter Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısı yaptı.
"Şiddet hiçbir zaman çözüm değil"
Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere ilişkin, "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Tüm taraflara, hemen çatışmaya son verme ve her yer ve zamanda sivilleri koruma çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuşmuştu.
BM sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha büyük bir çatışmayı önlemek için tüm diplomatik çabaların gösterilmesi yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi.
Toplantı kararının Brezilya'nın yaptığı 'acil' çağrı üzerine alındığı belirtildi.