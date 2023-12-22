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Dünya

BMGK'dan 'ateşkessiz tasarı'ya onay: Gazze için acil adım atılmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Daimi üyeler, ABD ve Rusya insani yardım tasarısında çekimser kaldı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:24 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 20:45 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, (BMGK) Gazze'de insani yardımlara ilişkin üzerinde müzakereler yürütülen ancak anlaşma sağlanamayan karar tasarısının oylanması, dört kez ertelenmişti.

BMGK'dan 'ateşkessiz tasarı'ya onay

Konsey'de bugün gerçekleştirilen görüşmede, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Tasarıda ateşkes maddesinin olmaması dikkat çekti. Bilindiği gibi, İsrail ve ABD ateşkesin Hamas'a yarayacağı iddiasıyla tüm dünyadan gelen taleplere kulak tıkıyor.

ABD ve Rusya çekimse kaldı

Daimi üyeler, ABD ve Rusya insani yardım tasarısında çekimser kaldı.

Dünya "Gazze'de katliam dursun" dedi, 10 ülke saldırıların devamını istedi. (AA)

Ayrıntılar geliyor...

#BMGK
#Gazze
#Filistin
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