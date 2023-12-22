BMGK'dan 'ateşkessiz tasarı'ya onay: Gazze için acil adım atılmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, (BMGK) Gazze'de insani yardımlara ilişkin üzerinde müzakereler yürütülen ancak anlaşma sağlanamayan karar tasarısının oylanması, dört kez ertelenmişti.

Konsey'de bugün gerçekleştirilen görüşmede, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Tasarıda ateşkes maddesinin olmaması dikkat çekti. Bilindiği gibi, İsrail ve ABD ateşkesin Hamas'a yarayacağı iddiasıyla tüm dünyadan gelen taleplere kulak tıkıyor.